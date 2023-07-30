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上品な 未使用！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ ディスプレイ

商品の説明

未使用品になります！
I-O DATA EX-LDGC241HTB2 ゲーミングモニター 144hz
I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒
PHILIPS 27 フルHD液晶ディスプレイ・PCモニター 272E2F/11

BenQ GL2480 24インチ　ゲーミングモニター
画面サイズ 21.5 インチ
BenQ　EW3280U　32インチ/4K
ブランド アイ・オー・データ
FPSゲーマーのための戦略的ゲーミングディスプレイAORUS KD25F
特徴 ブルーライトフィルター
ROADOM 15.6インチ モバイルモニター グレー
リフレッシュレート 75
ASUS VG245HE-DP (24インチワイド 液晶モニター)
ディスプレイタイプ TN
LG 49WL95C-WE WHITE

【今週限定価格】IODATA 23.8インチ　165Hz ゲーミングモニター
説明
acer ACER KA220HQBID
目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合のワイド液晶ディスプレイです。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。
【新品未開封品】FHD 15.6インチ モバイルモニター IPS美麗液晶パネル

【G-SYNC 240Hz】AW2518H Alienware
モニタサイズ···19インチ～22インチ未満

アイ・オー・データ モバイルモニター 15.6型 IPS LCD-MF161XP

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ワコム 液タブ Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D

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未使用品になります！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒画面サイズ 21.5 インチブランド アイ・オー・データ特徴 ブルーライトフィルターリフレッシュレート 75ディスプレイタイプ TN説明目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合のワイド液晶ディスプレイです。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。モニタサイズ···19インチ～22インチ未満

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商品の状態新品、未使用

上品な 未使用！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ ディスプレイ

16分钟前

上品な 未使用！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ ディスプレイ

¥14,500 ¥12,325

(税込) 送料込み
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eb62019c

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eb62019c
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