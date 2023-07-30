上品な 未使用！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ ディスプレイ

未使用品になります！
I-O DATA EX-LDGC241HTB2 ゲーミングモニター 144hz
I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒
PHILIPS 27 フルHD液晶ディスプレイ・PCモニター 272E2F/11
BenQ GL2480 24インチ ゲーミングモニター
画面サイズ 21.5 インチ
BenQ EW3280U 32インチ/4K
ブランド アイ・オー・データ
FPSゲーマーのための戦略的ゲーミングディスプレイAORUS KD25F
特徴 ブルーライトフィルター
ROADOM 15.6インチ モバイルモニター グレー
リフレッシュレート 75
ASUS VG245HE-DP (24インチワイド 液晶モニター)
ディスプレイタイプ TN
LG 49WL95C-WE WHITE
【今週限定価格】IODATA 23.8インチ 165Hz ゲーミングモニター
説明
acer ACER KA220HQBID
目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合のワイド液晶ディスプレイです。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。
【新品未開封品】FHD 15.6インチ モバイルモニター IPS美麗液晶パネル
【G-SYNC 240Hz】AW2518H Alienware
モニタサイズ···19インチ～22インチ未満
アイ・オー・データ モバイルモニター 15.6型 IPS LCD-MF161XP
ワコム 液タブ Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
BenQ AQCOLOR PD3220U [31.5インチ メタリックグレー]
klmiano様専用_LGモニターディスプレイ 34WL500-B 34インチ
未使用品になります！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒画面サイズ 21.5 インチブランド アイ・オー・データ特徴 ブルーライトフィルターリフレッシュレート 75ディスプレイタイプ TN説明目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合のワイド液晶ディスプレイです。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。モニタサイズ···19インチ～22インチ未満