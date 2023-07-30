上品な 未使用！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ ディスプレイ

未使用品になります！

I-O DATA EX-LDGC241HTB2 ゲーミングモニター 144hz

I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒

PHILIPS 27 フルHD液晶ディスプレイ・PCモニター 272E2F/11



BenQ GL2480 24インチ ゲーミングモニター

画面サイズ 21.5 インチ

BenQ EW3280U 32インチ/4K

ブランド アイ・オー・データ

FPSゲーマーのための戦略的ゲーミングディスプレイAORUS KD25F

特徴 ブルーライトフィルター

ROADOM 15.6インチ モバイルモニター グレー

リフレッシュレート 75

ASUS VG245HE-DP (24インチワイド 液晶モニター)

ディスプレイタイプ TN

LG 49WL95C-WE WHITE



【今週限定価格】IODATA 23.8インチ 165Hz ゲーミングモニター

説明

acer ACER KA220HQBID

目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合のワイド液晶ディスプレイです。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。

【新品未開封品】FHD 15.6インチ モバイルモニター IPS美麗液晶パネル



【G-SYNC 240Hz】AW2518H Alienware

モニタサイズ···19インチ～22インチ未満

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

未使用品になります！I-O DATA ブルーリダクション搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒画面サイズ 21.5 インチブランド アイ・オー・データ特徴 ブルーライトフィルターリフレッシュレート 75ディスプレイタイプ TN説明目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合のワイド液晶ディスプレイです。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。モニタサイズ···19インチ～22インチ未満

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

アイ・オー・データ モバイルモニター 15.6型 IPS LCD-MF161XPワコム 液タブ Wacom Cintiq 16 DTK1660K0DBenQ AQCOLOR PD3220U [31.5インチ メタリックグレー]klmiano様専用_LGモニターディスプレイ 34WL500-B 34インチ