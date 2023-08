ご覧いただきありがとうございます。

新品未開封

しろくまの本棚、ねこのタンス、とかげのベッドなどすみっコぐらしのかわいいキャラクターアレンジの家具がいっぱいのミニチュアフィギュアです。

こんなお部屋に住みたくなるような、うきうきのルームあそびが楽しめます。

【ラインナップ】

1、ソファでくつろぎタイム

2、今日は何をかこうかな?

3、あこがれのドレッサー

4、たまにはしっかりおべんきょう

5、わくわくのおやつ

6、ずっとだいじなおもちゃたち

7、おきにいりのチェスト

8、明日もいい日になりますように

全8種類

※濡れないように梱包をして発送致します。

リーメント

すみっコぐらし

すみっコマイルーム

ミニチュア

商品の情報 ブランド リーメント 商品の状態 新品、未使用

