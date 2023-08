SONY BDZ-EW520

東芝 REGZA DBR-W1009 ブルーレイ レコーダー BD



シャープ 2チューナー ブルーレイレコーダーAQUOS BD-HDW45

2014年に購入。買い替えのため、出品します。

【動作保証付】Panasonic パナソニック交換用ドライブ VXY2135

B-CASカードが破損していますのでご自身で購入願います。

SONYブルーレイレコーダー BDZ-EW1000

別のカードで試しましたが、問題なくテレビは受信できました。

サトチンヌさん用【新品未開封】ブルーレイレコーダSONY BDZ-FBT2100

1枚 2,160円(送料・消費税込)

パナソニック DIGA ブルーレイレコーダー DMR-BWT555

その他基本的な機能は、問題ありませんが、中古品のため

Panasonic DMR-SW2000 BLACK 動作良好

ご理解のある方のみご購入願います。

Panasonic DIGA DMR-BW680 2番組同時録画/500GB ①

アンテナケーブルは、純正品ではありません。

SONY ブルーレイレコーダー BDZ-EW520 2番組同時録画



【未開封品】PanasonicブルーレイレコーダーパーツRFKV0202HDKT

3D: 3D対応有

SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー 2018年製 BD-WW1200

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

ほぼ未使用 東芝 DBR-M4010 BDレコーダー レグザ 4TB

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

2018年Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW1020

Ad−DVD種類: Blu−ray

BD-NW510/二番組同録可/純リモ付/17年製実動/ドラ丸まと丸/コンパクト

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBP-R500

BDXL対応有

東芝 ダブルチューナー ブルーレイレコーダー REGZA DBR-Z150

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

Panasonic ブルーレイDIGA DMR-BRW1010

DLNA対応有

【地デジHDMI対応】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500

DVD記録面方式: 片面1層記録

【未開封品】PanasonicブルーレイレコーダーパーツRFKV0238HDKT

HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G

DBR-W2010 2021年製 東芝 2TB ブルーレイレコーダー

HDMI端子数(新): 1

SONY BDZ-EW520

NETFLIX: NO NETFLIX

SONY ブルーレイ DVD プレイヤー BDP-S1700 Blu-ray

WiFi: WiFi内蔵

Panasonic Blu-ray DIGA DMR-BWT550 500GB

color: BLACK

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BCW1060

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・ダウンロード

77Y SONYブルーレイレコーダー HDMIケーブル付き 動作確認済み

イーサネット端子有

DMR-BWT660 ◆HDD:1TB ◆2番組同時録画

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

東芝 REGZA レグザ ブルーレイディスクレコーダー DBR-W2010

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT560

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

DMR-XP22V☆リモコン付

外付けHDD対応有

Panasonic DMR-4W202 4K Ultra HD 新品、未使用

媒体種類: HDD

東芝 REGZA DBR-W1009 ブルーレイ レコーダー BD

録/再タイプ: 録再両用タイプ

シャープ 2チューナー ブルーレイレコーダーAQUOS BD-HDW45

電源タイプ: ACタイプ

【動作保証付】Panasonic パナソニック交換用ドライブ VXY2135



SONYブルーレイレコーダー BDZ-EW1000

#ソニー

サトチンヌさん用【新品未開封】ブルーレイレコーダSONY BDZ-FBT2100

#SONY

パナソニック DIGA ブルーレイレコーダー DMR-BWT555



Panasonic DMR-SW2000 BLACK 動作良好

HDD容量···500GB

Panasonic DIGA DMR-BW680 2番組同時録画/500GB ①

同時録画可能番組数···2番組

SONY ブルーレイレコーダー BDZ-EW520 2番組同時録画

BS4K···非対応

【未開封品】PanasonicブルーレイレコーダーパーツRFKV0202HDKT

UltraHDBlu-ray···再生不可

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY BDZ-EW5202014年に購入。買い替えのため、出品します。B-CASカードが破損していますのでご自身で購入願います。別のカードで試しましたが、問題なくテレビは受信できました。1枚 2,160円(送料・消費税込)その他基本的な機能は、問題ありませんが、中古品のためご理解のある方のみご購入願います。アンテナケーブルは、純正品ではありません。3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DVD記録面方式: 片面1層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXWiFi: WiFi内蔵color: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・ダウンロードイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電源タイプ: ACタイプ#ソニー#SONYHDD容量···500GB同時録画可能番組数···2番組BS4K···非対応UltraHDBlu-ray···再生不可

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー 2018年製 BD-WW1200ほぼ未使用 東芝 DBR-M4010 BDレコーダー レグザ 4TB2018年Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW1020BD-NW510/二番組同録可/純リモ付/17年製実動/ドラ丸まと丸/コンパクトTOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBP-R500東芝 ダブルチューナー ブルーレイレコーダー REGZA DBR-Z150