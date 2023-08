ご覧頂きありがとうございます。

erika様 uk6

当店は24時間即購入歓迎してます。

●アイテム

Yorkland ヨークランド タータンチェック チェック トラッド ノースリーブ ストール ロングワンピース セット チェックボタン

Aライン フレア タータンチェック 日本製 飾りボタン 定番 裏地有り 重ね着 お出かけワンピース のだめカンタービレ 上野樹里 Burberry バーバリー

のだめカンタービレで上野樹里さんが着用していたブランドです!

●アイテム 詳細

Yorklandヨークランドのチェックセットアップ

クラシックなネイビー紺とブラック黒のタータンチェック、100%のしっかりとした生地感。

様々なコーディネートにお使い頂けるセットアップです。ロングワンピースのような着こなしが可能です。

存在感のある美しいチェック柄が素敵です。

裏地付きで、着心地もとても良いです。

●サイズ

レディースLサイズ 11AR

ジャケット

着丈 58cm

身幅 49cm

肩幅 40cm

袖丈 60cm

スカート

ウエスト 70cm

ヒップ 108cm

着丈 63cm

※素人採寸のため若干の差異はご容赦下さい。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

●透け感

なし

●状態

写真の通り目立つ汚れやダメージではなく、まだまだお使い頂けます。

※中古品である事をご理解頂きご購入をお願い致します。

●素材

表地 ウール100%

裏地 ポリエステル100%

●カラー

ネイビー 紺

ブラック 黒

ホワイト 白

マルチカラー

●配送

コンパクトに梱包させて頂きますので、

多少の畳みジワはご容赦下さい。

1日から2日での発送を心がけておりますが、

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヨークランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

