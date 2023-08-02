定番の中古商品 トミカ 初回限定セット(値下げ) ミニカー

トミカ 初回限定セット
hellsdept 1/64 ダットサン 510 ワゴン 未開封 ヘルズデプト
２９８００円→２６，８００円
タカラ チョロＱ 走るかんペンケース 新品 シルバー＆ゴールド２つセット
バラ売りは遠慮させて頂いてます。
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コレクション整理の為に出品させてもらいます。
トミカ 非売品 Mic コベルコクレーン ミック パンサーＸ
新品未開封ですが袋に擦り傷等ございますので
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ご配慮頂ければと思います。
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合計 ２９台
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トミカ黒箱28-1 クラウンタクシー通常販売品(旧ホイール)
※アストンマーチンに箱の凹みがございます。
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金額のご相談うけたまわりますので、ご連絡頂けれ ばと思います。
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何卒よろしくお願いします
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トミカ 初回限定セット２９８００円→２６，８００円バラ売りは遠慮させて頂いてます。コレクション整理の為に出品させてもらいます。新品未開封ですが袋に擦り傷等ございますのでご配慮頂ければと思います。トミカプレミアム１０台トミカ １９台合計 ２９台※アストンマーチンに箱の凹みがございます。 金額のご相談うけたまわりますので、ご連絡頂けれ ばと思います。何卒よろしくお願いします