流行に audio 【送料無料】walrus JUPITER FUZZ V2 エフェクター

種類···エレキギター用

エフェクトタイプ···ファズ

メルカリにて購入後スタジオで数回使用、その後使う機会が無かった為出品します。

以下購入時の説明をコピーしたものです↓

非常に音のバリエーションも多く使いやすいファズだと思います。

現在定価33,000円の商品ですが、中古なので定価の半額以下で出品します。過去のメルカリでも最安値と思いますのでお値引き交渉はご遠慮下さい。

探されている方は中古でもあまり見ないので良いかと思います。

本体と箱が付きます。

サウンドはYouTubeなどでご確認下さい。

機材整理により出品します。

目立った傷などはないです。

■商品説明

JUPITER V2は、クリッピング切替スイッチによって3種類の異なるファズサウンドを使用することができる WALRUS AUDIO のファズ・ペダル「JUPITER」のアップデート・モデル。JUPITER 同様の3ツマミ/2スイッチを装備、旧モデルからサウンドに改良が加えられています。

modeスイッチは3wayのマルチクリップ式で、ディストーションをフルアップしたようなサウンドからモダンなテイストの轟音ファズまで、3種類の異なるファズサウンドが得られます。さらに本機内部に搭載されたトリムポットを調節することで、電池切れ寸前の(dying battery)ゲートがかかったようなプチプチと音が鳴るファズサウンドが得られます。

低域をブーストさせる機能を持つbassスイッチ/ファズの明るさを調節toneツマミと、サウンドの微調節もしっかりと対応可能。好みが分かれるファズの世界にあって、1台で様々な要素のファズサウンドが得られるというのは JUPITER V2 の大きなアドバンテージとなっています。

旧 JUPITER に比べてゲイン幅が広がり、toneツマミは高域のレスポンスが改善されており、バンドアンサンブルの中でも埋もれないヌケの良いサウンドを実現しています。

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

