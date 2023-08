【海外 正規品】 茶道具 《R》♦︎割引♦︎ あじろ鉄 織部敷板付　（Z） 風炉釜 鬼面風炉 金属工芸

ご覧頂きましてありがとうございます。

茶道具 真形広口釜 浜松地紋 炉、大炉兼用 佐藤清光



織部陶板付 でございます。

年代物のお品物になります。

目立った大きな傷みはございませんが、

使用感有り。

お写真にてご確認下さいませ。

釜内部、少し錆有り。

釜環付

サイズ

⚫︎鬼面風炉

口径約18.5㎝×最大径約34㎝

高さ約20㎝

⚫︎風炉釜

口径約9㎝×径約21㎝

高さ約12.5㎝

⚫︎陶板

約28㎝四方×高さ約2.5㎝

元箱付

#怜以子出品中の釜一覧はこちら

その他お品物と同梱ご希望の方は

ご購入前にお申し付け下さい。

ご購入後の同梱はメルカリのシステム上

不可となっております。

当ページ(メルカリ)で掲載している写真

及び文書を引用・転載することを禁止します。

#茶道具

#鬼面風炉

#風炉釜

#あじろ鉄

#鉄釜

ご覧頂きましてありがとうございます。あじろ鉄 鬼面風炉 風炉釜織部陶板付 でございます。年代物のお品物になります。目立った大きな傷みはございませんが、使用感有り。お写真にてご確認下さいませ。釜内部、少し錆有り。釜環付サイズ⚫︎鬼面風炉 口径約18.5㎝×最大径約34㎝高さ約20㎝⚫︎風炉釜 口径約9㎝×径約21㎝高さ約12.5㎝⚫︎陶板 約28㎝四方×高さ約2.5㎝元箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方は ご購入前にお申し付け下さい。 ご購入後の同梱はメルカリのシステム上 不可となっております。 当ページ(メルカリ)で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#鬼面風炉#風炉釜#あじろ鉄#鉄釜

