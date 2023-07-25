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★お求めやすく価格改定★ ARTISAN&ARTIST 軽量ボストンバッグ ボストンバッグ

商品の説明

プロのカメラマンやメイクアップアーティストの方も御用達のARTISAN&ARTIST （アルティザン＆アーティスト）のスタイリッシュでしっかりとした作りの軽量ボストンバッグです。
❤️ 美品 CHANEL ニュートラベルライン 2way ボストンバッグ ❤️

美品 GUCCI ミニ ボストンバッグ
ショルダーベルトは３段階に長さ可能で肩かけOK。両面、側面に計8つのポケットがあり、機能的。小旅行やジム通い、マザーズバッグなど、幅広く便利にお使いいただけるかと。
ヒステリックグラマー hysteric 歴代ガール ボストンバッグ

ロエベ ボストンバッグ アナグラム 大容量 チャーム ロゴ金具 型押し シボ革
サイズ42×30×12
極美品✨マイケルコース　スタッズ 2way ショルダー付き ミニボストン
カラー···グレー×スカイブルー
【美品】セリーヌ ボストンバッグ ハンドバッグ マカダム 大容量 旅行 ビジネス
柄・デザイン···無地
新品 TOCCAトッカ バッグ トート SANA SACバッグ
素材···本体：ナイロン、ショルダーと付属キーケース：革
ルイヴィトン サックスプール55
バッグサイズ···A4サイズ収納可
ARTISAN&ARTIST 軽量ボストンバッグ
ポケット：外側にオープン８、内側にオープン1、ファスナー付き1
AEP13 バーバリーズ ノバチェック ボストンバッグ ゴールド金具

【美品】 セリーヌ マカダム ボストンバッグ PVCレザー ゴールド金具 南京錠
数回使用のみのusedです。
Mulberry マルベリー 2WAYショルダーボストンバッグ
持ち手含めて、目立つ傷みもなく全体的に状態は悪くないかと思いますが、使用に伴う小さな汚れが内側に１か所、外側の底面にありました。
adidas 　アディダス　ボストンバッグ　ヴィンテージ

マリィ様❤︎専用アレキサンダーワン
状態は画像でよくご覧いただき、購入はご納得いただける方のみでお願いします。
【送料込み】DIESEL　ディーゼル　ボストンバッグ　鞄　ハンドバッグ

美品✨オールドセリーヌ ミニボストン マカダム トリオンフ 南京錠付き PVC
ARTISAN&ARTISTはメイクバッグやリュック、カメラバッグが中心で、大きめのバッグはあまり見かけないので、お探しの方に。
コーチ　ボストンバック　ボルドー 型番F54765 レザー
ペレボルサのアライブなど、ナイロン軽量バッグがお好みの方に。
プリマクラッセ ミニボストンバッグ マジソンバッグ風 ハンドバッグ 世界地図

★美品★NB★NATURAL BAG★大きめボストンバッグ★
他にも、レスポートサックの軽量ボストンバッグも出品しています。
【FENDI】2wayボストンバッグ　ズッカ柄　ゴールド金具　PVC ブラウン

イヴサンローラン ミニボストン ジラフ柄 キリン柄 グレー グレージュ
#ペレボルサ
ヴィトン　モノグラム　ボストンバッグ
#アライブ
CHANEL コココクーン　ラージ　ラムスキン　オールレザー　ブラック　美品
#レスポートサック
FK09 ルイヴィトン ボストンバッグ モノグラム　お値下げしました
#スタイリスト
セリーヌ ボストン ショルダー 鍵 マカダム柄
#フィットネス通い
レスポートサック アリストキャット フラワー ボストンバッグ ポーチ付き
#小旅行用

グッチ　キャンバス　ミニボストン

商品の情報

ブランドアルティザンアンドアーティスト
商品の状態目立った傷や汚れなし

ボストンバック　アニエスベー　ボヤージュ　agnes b voyage トート

LOUIS VUITTON ドーヴィル　モノグラム

LOUIS VUITTON　キーポル　バンドリエール 45　モノグラム　エベヌ

CELINE セリーヌ ミニボストン ハンドバッグ マカダム柄 トリオンフ

VINTAGE　Christian　Dior　OLD

【Meiko様専用】ルイヴィトン スピーディー　ボストンバック

Von Dutch ボストンバッグ

【大人気✨】　フェンディ　ズッカ　ハンドバッグ　ボストンバッグ　トラベルバッグ

【Louis Vuitton】ルイヴィトン キャリーオール
プロのカメラマンやメイクアップアーティストの方も御用達のARTISAN&ARTIST （アルティザン＆アーティスト）のスタイリッシュでしっかりとした作りの軽量ボストンバッグです。ショルダーベルトは３段階に長さ可能で肩かけOK。両面、側面に計8つのポケットがあり、機能的。小旅行やジム通い、マザーズバッグなど、幅広く便利にお使いいただけるかと。サイズ42×30×12カラー···グレー×スカイブルー柄・デザイン···無地素材···本体：ナイロン、ショルダーと付属キーケース：革バッグサイズ···A4サイズ収納可ポケット：外側にオープン８、内側にオープン1、ファスナー付き1数回使用のみのusedです。持ち手含めて、目立つ傷みもなく全体的に状態は悪くないかと思いますが、使用に伴う小さな汚れが内側に１か所、外側の底面にありました。状態は画像でよくご覧いただき、購入はご納得いただける方のみでお願いします。ARTISAN&ARTISTはメイクバッグやリュック、カメラバッグが中心で、大きめのバッグはあまり見かけないので、お探しの方に。ペレボルサのアライブなど、ナイロン軽量バッグがお好みの方に。他にも、レスポートサックの軽量ボストンバッグも出品しています。#ペレボルサ#アライブ#レスポートサック#スタイリスト#フィットネス通い#小旅行用

商品の情報

ブランドアルティザンアンドアーティスト
商品の状態目立った傷や汚れなし

★お求めやすく価格改定★ ARTISAN&ARTIST 軽量ボストンバッグ ボストンバッグ

50分钟前

★お求めやすく価格改定★ ARTISAN&ARTIST 軽量ボストンバッグ ボストンバッグ

¥12,800 ¥10,880

(税込) 送料込み
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出品者

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本人確認済
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コメント (14)

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