ヨーコチャン定番のブラックカラー ティアドロップ パフスリーブブラウスです。

パフスリーブにグラデーションフリルをたっぷり入れた大人な可愛い一着。

ボディ部に縦切り替えが入り、メリハリある立体的シルエットで後ろ下がりのデザイン。

ストレッチの効いたレーヨン素材は動きやすく、着心地良く肌触りも優しいです。

ボトムスも選びませんので、スカート、パンツ、デニムと色々なスタイリンクを楽しめます。

お探しだった方は是非♡

*使用感の少ない極美品のコンディション。

*ストレッチ有り。

*日本製。

発送の際にはコンパクトに折りたたみますので、多少のシワ等はご了承願います。

カラー ブラック

サイズ フリーサイズ

(Mサイズくらい)

裄丈 約30㎝

身幅 約49㎝

着丈 前身頃約55.5㎝

後身頃約58.5㎝

(共に肩から計測)

平置き状態です。

自宅保管ですので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。

#ブラウスレディース #ドロップショルダー #パフスリーブ #ラウンドネックブラウスレディース #フリル #無地 #ストレッチ #水色 #ブルー #ヨーコチャン#YOKOCHAN #ミリー #ケイトスペード #ダイアンフォンファステンバーグ #アドーア #エポカ #アナイ #ルネ #フォクシー #ドゥロワー #スピックアンドスパン #トゥモローランド #エストネーション #バーニーズニューヨーク #ユナイテッドアローズ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨーコチャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

