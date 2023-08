ランキング上位のプレゼント 【専用】kiryuyrik SkinnySlacks Mサイズ 桜井着 スラックス

専用となります。

Mr.Childrenの桜井さんが30周年ツアーのスタジアムで着用されていたパンツになります。

予約のみで完売しており大変貴重です。

伸縮性に富むジャージー素材を使用したスラックス。肌に吸い付くようなスキニーシルエットですが、あくまで楽チンなはき心地。

素材: ナイロン85% ポリウレタン15% 製造国: 日本

M: ウエスト82cm ヒップ93cm 股上25.5cm 股下84cm もも周り47cm 裾幅29cm

最後の写真のモデル:185cm / 74kg

着用サイズ:M

ミスチル

ミスターチルドレン

桜井着

桜井和寿

桜井着用

Mr.Children

askyy

フランシストモークス

bajra

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···ストレッチ

シルエット···スキニー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キリュウキリュウ 商品の状態 新品、未使用

