兄が半年前、梅田で2万2000円程で購入しました。

SUPREME × NIKE AIR FORCE 1 LOW 27.0cm



CM996XB2 GORE-TEX

サイズが合わなかった為1度しか履いていないらしいです。

「極美品」Nike Dunk ロー ロッタリー "ペールアイボリー/マラカイト"



アディダス スタンスミス オフホワイト/クリームホワイト/パントーン

ほぼ新品の綺麗な状態です。

オリーブ new balance(ニューバランス) 2002RM 27cm



わんちゃん!

カカトは12cm弱

ニューバランス 1700 白 27.5

つま先は10cm弱

ナイキ ダンク ロー "ミディアムグレー" (ユニバーシティ ネバダ)



新品未使用 ニューバランス M996 NAVY made in USA

の厚底スニーカーです。

靴 です



Nike SB Dunk Low Pro "Black/White 27cm

yosukeと同じ部類の棚に並んでました。

NIKE AIR MAX 1 '86 OG BIG BUBBLE 28cm



PEACEMINUSONE Nike Kwondo1 27cm

値段交渉受け付けます。

NIKE ナイキ ジョーダン1 MID



新品未使用 new balance AURALEE m2002re1



ニューバランス M1400BKS 27cm

メインカラー···ブラック

★NIKE SB DUNK LOW PRO★"CHICAGO"27.5cm

スニーカー型···ハイカット(High)

(ディーゼル)DIESEL メンズローカットスニーカー ホワイト×オレンジ

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm 商品の状態 未使用に近い

兄が半年前、梅田で2万2000円程で購入しました。サイズが合わなかった為1度しか履いていないらしいです。ほぼ新品の綺麗な状態です。カカトは12cm弱つま先は10cm弱の厚底スニーカーです。yosukeと同じ部類の棚に並んでました。値段交渉受け付けます。メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm 商品の状態 未使用に近い

【新品】ニューバランスM990AD3 US10 Made in USAMARBLES VANSコラボ スリッポン スタッズNIKE Sacai LDWaffle Nylon whiteNIKE airmax 27cm エアマックス97UG様専用新品未使用 NIKE エアジョーダン1 MID オレンジパック 27.5cmレア NIKE SHOX TLX MID SP BLACK 677737-001極美品 27cm New Balance M1906RB スニーカー グレー値下 AMBUSH × Nike Air Force 1 Low "Black"