SLOBE IENA

¥17,600税込

新品タグ付きとなります。

【2023SS】

SLOBE IENA

バンブー素材の金具部分がポイントのショルダーバッグ。

スクエア型が新鮮で、つるりとした牛革を使用しています。

太めなショルダーなので、肩にかけた時もポイントに◎

カジュアルにまとまりすぎずに、

キレイ目シーンにも最適なので幅広くご愛用いただけます。

【MARCO BIANCHINI/マルコ・ビアンキーニ 】

イタリア・トスカーナのレザーブランド。

上質なレザーを使って、ベーシックでありながらもトレンド感とフェミニンさをミックスさせたデザインが特徴。

それに加えて「MADE IN ITALY」でありながら、リーズナブルプライスなのも、MARCO BIANCHINIが多くの人から支持される理由のひとつです。

#MARCOBIANCHINI

#SLOBEIENA

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド スローブイエナ 商品の状態 新品、未使用

