最新デザインの ☆美品☆アーカー　プリンセスハート　リング　ダイヤモンド　0.2ct 9-10号 リング

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SEIKOジュエリー K18 甲丸リング 18金 指輪 14号 Y02668



サマンサティアラ K10PG サファイア リング 9号[g59-50］

ハートシェイプカットのダイヤを使用した、高級感のあるリング。

『女神専属』 PT 950プラチナクラシック指輪1.0 ctダイヤモンドリン

立体的なセッティングが、華やかで女性らしい印象を添えます。

透かしデザイン✦ฺK18*4.73g*12.5号*ダイヤモンドリング*ゴールド



K18 WG ダイヤモンド 1.84ct リング ペアシェイプ 透かし彫り

基本的にはオーダー品なので、届くまで2ヶ月以上かかるようです。

✨超美品・箱、保存袋つき✨ティファニー リング ナローリング 9号 シルバー

お安く、すぐにご使用いただけますので大変お得かと思います。

【美品】PD950 ロシアンダイヤモンドリング



ジャスティンデイビス リボンリング PROMISEリング

◆基本情報◆

PT900 エメラルドダイヤ取巻き 貴金属店在庫処分 最安値



専用です！ エメラルドダイヤリング【0.487ct D1.33 Pt900】

○ブランド︰ アーカー

ダイヤモンド ダイヤ1.00ct リング 指輪 Pt900 プラチナ

○ 素材 ：K18 ダイヤモンド（0.20ct）

❗️Pt900ブルートルマリンダイヤモンドリング 14号

○定価 ：132,000円（公式サイトより）

SALE‼️k18トパーズダイヤモンドリング

○ポイント : ハート リング 指輪

【2個セット】スワロフスキー リング

○付属品 ：なし（箱などつきません）

プラチナPT900リング ルビー1.04 ダイヤ1.08ct 18号 7.33g



プラチナパールリング pt900

◆商品の状態◆

g548 ティファニー フック&アイ 925/750 コンビ リング 約7.5号

気になる傷汚れなく綺麗なお品です♪

NOJESS オパール アクアマリン ダイヤモンド リング



K18WG ピンクサファイヤ ダイヤ リング ソーティング付き

◆購入先◆

【永久保証・鑑定書付】希少☆最高ランクダイヤ0.279カラット プラチナリング

大手リサイクルショップor古物市場

【極美品】K10 ウェーブリング 20号

真贋済みの正規品でございます(^^)

ブルガリ 指輪 フェディ リング 15号 PT950 ギャラ E0155



超美品★ティファニー★K18YG★エルサペレッティ★ウェーブ★リング★3ロウ★

◆梱包方法◆

インディアンジュエリー リング NAVAJO ナバホ族

宅急便コンパクト

ニナリッチ リボンモチーフ サファイア ダイヤ リング・指輪



天然タンザナイト&ダイヤモンドリング

◆専用、取り置きはしておりません◆

美品 ティファニー プラチナ パヴェ ダイヤ ノヴォ ハーモニー リング 指輪

交渉中、交渉後、いかなる場合でも1番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。

シャネル Cシグネチャーリング750/K18PG【美品】



versace指輪（箱付き）

↓みくろが出品中のアクセサリーは

A2402 シャネル 6号K18PGピンクゴールド カメリア ダイヤリング 指輪

こちらからまとめてご覧いただけます♡

サンローラン リング サイズ11号

#みくろアクセサリー

②【新品】12号 赤リング ハウルの動く城 ジブリ美術館公式リング 指輪



HERMES オランプ イヤーカフ エトゥープ GM 新品

管理番号:268

TASAKIタサキ ダイヤモンド リング



CANAL4℃ Pt900 ダイヤ デザイン ブライダルリング 約9号 a

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ヴァンドームアオヤマ ハーフエタニティダイヤモンドリング

材質···ゴールド

K18ダイヤモンドリング サファイア K18リング 12号

装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド アーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・.。. :*: .⁎⁺˳✧༚ ..。. :*・' *:.。 . ⁎⁺˳✧༚ ・.。. ハートシェイプカットのダイヤを使用した、高級感のあるリング。立体的なセッティングが、華やかで女性らしい印象を添えます。基本的にはオーダー品なので、届くまで2ヶ月以上かかるようです。お安く、すぐにご使用いただけますので大変お得かと思います。◆基本情報◆○ブランド︰ アーカー○ 素材 ：K18 ダイヤモンド（0.20ct）○定価 ：132,000円（公式サイトより）○ポイント : ハート リング 指輪 ○付属品 ：なし（箱などつきません）◆商品の状態◆気になる傷汚れなく綺麗なお品です♪◆購入先◆大手リサイクルショップor古物市場真贋済みの正規品でございます(^^)◆梱包方法◆宅急便コンパクト◆専用、取り置きはしておりません◆交渉中、交渉後、いかなる場合でも1番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。↓みくろが出品中のアクセサリーはこちらからまとめてご覧いただけます♡#みくろアクセサリー管理番号:268・.。. :*: .⁎⁺˳✧༚ ..。. :*・' *:.。 . ⁎⁺˳✧༚ ・.。. :.⁎ ⁺˳✧༚ .材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

商品の情報 ブランド アーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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