最新デザインの ☆美品☆アーカー　プリンセスハート　リング　ダイヤモンド　0.2ct 9-10号 リング

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SEIKOジュエリー K18 甲丸リング 18金 指輪 14号 Y02668
サマンサティアラ K10PG サファイア リング 9号[g59-50］
ハートシェイプカットのダイヤを使用した、高級感のあるリング。
『女神専属』 PT 950プラチナクラシック指輪1.0 ctダイヤモンドリン
立体的なセッティングが、華やかで女性らしい印象を添えます。
透かしデザイン✦ฺK18*4.73g*12.5号*ダイヤモンドリング*ゴールド
K18 WG ダイヤモンド 1.84ct リング ペアシェイプ 透かし彫り
基本的にはオーダー品なので、届くまで2ヶ月以上かかるようです。
✨超美品・箱、保存袋つき✨ティファニー リング ナローリング 9号 シルバー
お安く、すぐにご使用いただけますので大変お得かと思います。
【美品】PD950 ロシアンダイヤモンドリング
ジャスティンデイビス リボンリング PROMISEリング
◆基本情報◆
PT900 エメラルドダイヤ取巻き 貴金属店在庫処分 最安値
専用です！ エメラルドダイヤリング【0.487ct D1.33 Pt900】
○ブランド︰ アーカー
ダイヤモンド ダイヤ1.00ct リング 指輪 Pt900 プラチナ
○ 素材 ：K18 ダイヤモンド（0.20ct）
❗️Pt900ブルートルマリンダイヤモンドリング 14号
○定価 ：132,000円（公式サイトより）
SALE‼️k18トパーズダイヤモンドリング
○ポイント : ハート リング 指輪
【2個セット】スワロフスキー リング
○付属品 ：なし（箱などつきません）
プラチナPT900リング ルビー1.04 ダイヤ1.08ct 18号 7.33g
プラチナパールリング pt900
◆商品の状態◆
g548 ティファニー フック&アイ 925/750 コンビ リング 約7.5号
気になる傷汚れなく綺麗なお品です♪
NOJESS オパール アクアマリン ダイヤモンド リング
K18WG ピンクサファイヤ ダイヤ リング ソーティング付き
◆購入先◆
【永久保証・鑑定書付】希少☆最高ランクダイヤ0.279カラット プラチナリング
大手リサイクルショップor古物市場
【極美品】K10 ウェーブリング 20号
真贋済みの正規品でございます(^^)
ブルガリ 指輪 フェディ リング 15号 PT950 ギャラ E0155
超美品★ティファニー★K18YG★エルサペレッティ★ウェーブ★リング★3ロウ★
◆梱包方法◆
インディアンジュエリー リング NAVAJO ナバホ族
宅急便コンパクト
ニナリッチ リボンモチーフ サファイア ダイヤ リング・指輪
天然タンザナイト&ダイヤモンドリング
◆専用、取り置きはしておりません◆
美品 ティファニー プラチナ パヴェ ダイヤ ノヴォ ハーモニー リング 指輪
交渉中、交渉後、いかなる場合でも1番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。
シャネル Cシグネチャーリング750/K18PG【美品】
versace指輪（箱付き）
↓みくろが出品中のアクセサリーは
A2402 シャネル 6号K18PGピンクゴールド カメリア ダイヤリング 指輪
こちらからまとめてご覧いただけます♡
サンローラン リング サイズ11号
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②【新品】12号 赤リング ハウルの動く城 ジブリ美術館公式リング 指輪
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管理番号:268
TASAKIタサキ ダイヤモンド リング
CANAL4℃ Pt900 ダイヤ デザイン ブライダルリング 約9号 a
・.。. :*: .⁎⁺˳✧༚ ..。. :*・' *:.。 . ⁎⁺˳✧༚ ・.。. :.⁎ ⁺˳✧༚ .
ヴァンドームアオヤマ ハーフエタニティダイヤモンドリング
材質···ゴールド
K18ダイヤモンドリング サファイア K18リング 12号
装飾···ダイヤモンド
イギリス製9Kリング
商品の情報
ブランド
アーカー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
リボンモチーフ 人気のテーパーカットK18YG天然ダイヤモンドリング vim
【新品仕上げ済】ティファニー クラシック バンドリング 3mm 16号 中古
エネルギーの活性化✨☆隕石ガラス モルダバイト☆S925フリーサイズリング
18金ホワイトゴールドのリング
k18 ピンク珊瑚の象さんリング
グッチ 679115 インターロッキングG 18K リング 指輪 17号
本翡翠 爽やか通常版氷藍水リング 〜10
JEWELRY TSUTSUMI k10 YG シリトン リング 11号
ヴァンクリーフアンドアーペル リング
・.。. :*: .⁎⁺˳✧༚ ..。. :*・' *:.。 . ⁎⁺˳✧༚ ・.。. ハートシェイプカットのダイヤを使用した、高級感のあるリング。立体的なセッティングが、華やかで女性らしい印象を添えます。基本的にはオーダー品なので、届くまで2ヶ月以上かかるようです。お安く、すぐにご使用いただけますので大変お得かと思います。◆基本情報◆○ブランド︰ アーカー○ 素材 ：K18 ダイヤモンド（0.20ct）○定価 ：132,000円（公式サイトより）○ポイント : ハート リング 指輪 ○付属品 ：なし（箱などつきません）◆商品の状態◆気になる傷汚れなく綺麗なお品です♪◆購入先◆大手リサイクルショップor古物市場真贋済みの正規品でございます(^^)◆梱包方法◆宅急便コンパクト◆専用、取り置きはしておりません◆交渉中、交渉後、いかなる場合でも1番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。↓みくろが出品中のアクセサリーはこちらからまとめてご覧いただけます♡#みくろアクセサリー管理番号:268・.。. :*: .⁎⁺˳✧༚ ..。. :*・' *:.。 . ⁎⁺˳✧༚ ・.。. :.⁎ ⁺˳✧༚ .材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド
商品の情報
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アーカー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
最新デザインの ☆美品☆アーカー プリンセスハート リング ダイヤモンド 0.2ct 9-10号 リング
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(税込) 送料込み
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☆美品☆アーカー プリンセスハート リング ダイヤモンド 0.2ct 9-10号
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
2438d10f1
1550
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