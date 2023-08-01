大切な YOIHI フリルギャザージレ エクリュ ベスト/ジレ

【ブランド】YOIHI ヨイヒ

FOXファー／ベスト／ジレ



☆新品未使用☆M＆Ｋyoko☆佐藤繊維☆春夏・ワンピース＆ジレ

【商品名】フリルギャザージレ

古着 ビンテージ 70s 80s ベスト ビスチェ カスタム カラフル



litmus kishidamiki テックベスト

【サイズ】フリーサイズ

お取り置きココア様



マルタンマルジェラ 4 ニットベスト チャコール ここのえ期

【カラー】エクリュ

IENA ツイードテーラードベスト



畔編みマニッシュニットベスト【ウォッシャブル】

【状態】新品未使用品

【美品】ジャンポール・ゴルチエ90年代ベスト



【0112-1】Chesty ツイード×ウールベスト

【発送方法】宅急便

✨美品✨RIKA SHINMITSU toki植物染めジレ



CLANE W FACE KNIT VEST

YOIHIのジレです。

【i_am】【eim】tartan check tailored vest

めちゃくちゃ楽しみにしていたのですが残念ながらサイズが合わず出品することにしました。試着のみの新品です。

cen. パイピングリネンライクジレ ネイビー



JEAN PAUL GAULTIERベストサテン袖付き！

※元々タグはついておりません。

Ameri アメリ FAKE LEATHER VEST レザーベスト



後ろタック深Vベストとサイドスリット入りストレートストレッチパンツ

ヨリ

1 点もの 希少 ★77circa アロハプリント ビスチェ ショート トップス

yori

バレンシアガ 36 ジャケット

united arrows

美品マディソンブルー ベルト付きジレ チュニック カーキ ミリタリー

ユナイテッドアローズ

美品⭐︎shenery⭐︎ミリタリーノーカラーベスト

tomorrowland

アメリヴィンテージ 22SS FADE COLLAR DAMAGE ベスト

トゥモローランド

未使用 14SS サリバン ロングベスト サイズ6 ネイビー ブルー

ベージュ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】YOIHI ヨイヒ【商品名】フリルギャザージレ【サイズ】フリーサイズ【カラー】エクリュ【状態】新品未使用品【発送方法】宅急便YOIHIのジレです。めちゃくちゃ楽しみにしていたのですが残念ながらサイズが合わず出品することにしました。試着のみの新品です。※元々タグはついておりません。ヨリyoriunited arrowsユナイテッドアローズ tomorrowlandトゥモローランド ベージュ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

まちゃえ様専用伊太利屋ベスト未使用他２枚最終値下げ 5月7日取り下げ検討 ADORE 2022SS ジレヘリンボーンニット セットアップgypsohila グリッターニットベスト ゴールド