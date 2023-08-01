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大切な YOIHI フリルギャザージレ エクリュ ベスト/ジレ

商品の説明

【ブランド】YOIHI ヨイヒ
FOXファー／ベスト／ジレ

☆新品未使用☆M＆Ｋyoko☆佐藤繊維☆春夏・ワンピース＆ジレ
【商品名】フリルギャザージレ
古着 ビンテージ 70s 80s ベスト ビスチェ カスタム カラフル

litmus kishidamiki テックベスト
【サイズ】フリーサイズ
お取り置きココア様

マルタンマルジェラ 4 ニットベスト チャコール ここのえ期
【カラー】エクリュ
IENA ツイードテーラードベスト

畔編みマニッシュニットベスト【ウォッシャブル】
【状態】新品未使用品
【美品】ジャンポール・ゴルチエ90年代ベスト

【0112-1】Chesty ツイード×ウールベスト
【発送方法】宅急便
✨美品✨RIKA SHINMITSU toki植物染めジレ

CLANE W FACE KNIT VEST
YOIHIのジレです。
【i_am】【eim】tartan check tailored vest
めちゃくちゃ楽しみにしていたのですが残念ながらサイズが合わず出品することにしました。試着のみの新品です。
cen. パイピングリネンライクジレ　ネイビー

JEAN PAUL GAULTIERベストサテン袖付き！
※元々タグはついておりません。
Ameri アメリ FAKE LEATHER VEST レザーベスト

後ろタック深Vベストとサイドスリット入りストレートストレッチパンツ
ヨリ
1 点もの 希少 ★77circa アロハプリント ビスチェ ショート トップス
yori
バレンシアガ 36 ジャケット
united arrows
美品マディソンブルー ベルト付きジレ チュニック カーキ ミリタリー
ユナイテッドアローズ
美品⭐︎shenery⭐︎ミリタリーノーカラーベスト
tomorrowland
アメリヴィンテージ 22SS FADE COLLAR DAMAGE ベスト
トゥモローランド
未使用 14SS サリバン ロングベスト サイズ6 ネイビー ブルー
ベージュ

まちゃえ様専用伊太利屋ベスト未使用他２枚

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
商品の状態新品、未使用

最終値下げ　5月7日取り下げ検討　ADORE 2022SS ジレ

ヘリンボーンニット　セットアップ

gypsohila グリッターニットベスト　ゴールド
【ブランド】YOIHI ヨイヒ【商品名】フリルギャザージレ【サイズ】フリーサイズ【カラー】エクリュ【状態】新品未使用品【発送方法】宅急便YOIHIのジレです。めちゃくちゃ楽しみにしていたのですが残念ながらサイズが合わず出品することにしました。試着のみの新品です。※元々タグはついておりません。ヨリyoriunited arrowsユナイテッドアローズ tomorrowlandトゥモローランド ベージュ

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
商品の状態新品、未使用

大切な YOIHI フリルギャザージレ エクリュ ベスト/ジレ

45分钟前

大切な YOIHI フリルギャザージレ エクリュ ベスト/ジレ

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
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4fa0b3

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コメント (12)

4fa0b3
大切な YOIHI フリルギャザージレ エクリュ ベスト/ジレ 大切な YOIHI フリルギャザージレ エクリュ ベスト/ジレ

フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI

フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI


フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI

フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI


フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI

フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI


フリルギャザージャケット_エクリュ | YOIHI

フリルギャザージャケット_エクリュ | YOIHI


フリルギャザージャケット_ブラック | YOIHI

フリルギャザージャケット_ブラック | YOIHI


フリルギャザージレ_ブラック | YOIHI

フリルギャザージレ_ブラック | YOIHI


フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI

フリルギャザージレ_エクリュ | YOIHI

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