【年間ランキング6年連続受賞】 専用【新品】M990GL6 26.5cm ニューバランス8.5-2E グレー スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

数ある商品の中から当商品をご覧いただきありがとうございます。こちらはUSA製のニューバランスM990GL6のランニングスニーカーです。サイズは8.5 の 2E幅と日本で入手しにくい幅広タイプです。990シリーズのバージョン6になります。USA正規店のネット購入品です。サイズが合わないため手放すことにしました。試着のみの新品同様です。グレー替え紐正規品の箱(若干ダメージあり)タグがついています。質問あればご購入前にコメント欄からお願いします。自宅保管ということを理解していただける方のご購入をお願いいたします。メインカラー...グレー人気モデル...new balance 990スニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング特徴/機能/素材...USA製、スエード#990#991#992#993#990#996#574#NewBalance#Nike#Puma#スニダン#snkrdunk

