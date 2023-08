安いそれに目立つ 新品　紙タグ付き　シルク　ワンピース　リゾート　カラフル　インナー付き　イエロー ロングワンピース

カラー···イエロー

柄・デザイン···その他

袖丈···半袖

季節感···春、夏

○ブランド名

Isabelle Blanche

オンワード樫山

膝丈ワンピース

定価31,395円

都内百貨店で購入。

贅沢なシルク100%ワンピース。

黄色をベースとした鮮やかな色使いはリゾート着な印象。

この夏のご旅行にいかがでしょう?

インナーワンピースもついています。

○詳細

・カラー: イエロー基調に、多色使いの花柄?トライバル柄?民族柄?

・表記サイズ: XS

・実寸サイズ(素人採寸、それぞれ平置き約、cm)

-ワンピース-

身幅 40(バストの生地切り返しあたり)

着丈 103(背面直線距離)

肩幅 肩山のない変形デザインのため計測不能

裄丈 33(襟元中心から袖口直線距離)

・素材: シルク 絹100%

-インナー-

身幅 47

○状態

試着のみの新品未使用。

紙タグ付き。

配送時のたたみしわ、ご容赦ください。

自宅保管です。

喫煙者、ペットなし。

以上、よろしくお願い致します。

#JohnnyWas

#オンワード樫山

#ワンピース

#膝丈ワンピース

#シルク

#絹

#リゾート着

#花柄

#トライバル柄

#民族柄

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 新品、未使用

