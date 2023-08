Gibson ギブソンカスタムショップ

Southern Jumbo になります。

2017年にG-CLUB TOKYO様にて新品購入しました。

36万円で購入したと記憶しております。

【カスタム箇所】

・ラージピックガードをべっこう柄からブラック特

注品に交換(サイズは同じ)しております。

・ストラップピンをボディ裏に追加設置しておりま

す(写真8枚目)

【状態】

・ボディ左下に傷があります(写真2枚目)。

その他は汚れ、傷なく美品です。

・ピックガードの弾き傷もそこまでありません。

・力強いドンシャリ音が気持ちいいです。

・状態非常に良いと思います。

J-45と基本スペックを等しくしながら、随所に豪華な装飾を施しJ-45の上位機種として生まれたのがサザンジャンボです。

日本でも山崎まさよし氏が使用していたりとJ-45と並んで高い人気を誇るモデルです

まだ若いギターですので、これから成長させてあげてください。

写真10枚目の付属品を全てお付けいたします。

名残惜しいですが、諸事情によりギターをやめることになりました為、手放します。

大事に使ってあげてください。

神奈川県で直接受取できる方も歓迎です。

ぜひご検討ください。

商品の情報 ブランド ギブソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Gibson ギブソンカスタムショップSouthern Jumbo になります。2017年にG-CLUB TOKYO様にて新品購入しました。36万円で購入したと記憶しております。【カスタム箇所】・ラージピックガードをべっこう柄からブラック特 注品に交換(サイズは同じ)しております。・ストラップピンをボディ裏に追加設置しておりま す(写真8枚目)【状態】・ボディ左下に傷があります(写真2枚目)。 その他は汚れ、傷なく美品です。・ピックガードの弾き傷もそこまでありません。・力強いドンシャリ音が気持ちいいです。・状態非常に良いと思います。J-45と基本スペックを等しくしながら、随所に豪華な装飾を施しJ-45の上位機種として生まれたのがサザンジャンボです。日本でも山崎まさよし氏が使用していたりとJ-45と並んで高い人気を誇るモデルですまだ若いギターですので、これから成長させてあげてください。写真10枚目の付属品を全てお付けいたします。名残惜しいですが、諸事情によりギターをやめることになりました為、手放します。大事に使ってあげてください。神奈川県で直接受取できる方も歓迎です。ぜひご検討ください。

