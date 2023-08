NEATのリネンシャンブレー生地を使用したフライトパンツです。

定価 ¥41,800 (税込)

福岡県のUNREAL REAL CLOTHESで購入しました。この型と生地の組み合わせは、私の確認では二次流通も全くしていない物でした。

裾上げは最もベーシックなシングル仕上げです。

写真4枚目以降が実物です。

殆ど着用していませんでしたが、素材がリネンシャンブレーである特性上、センタープレスが多少落ちてます。こちらクリーニング店等でセンタープレスを入れ直すことも可能です。

値下げ交渉受け付けておりますので気軽にコメントよろしくお願いします!!

サイズM

(173cm 普通体型で問題なく着用できました。)

ウエスト(ウエスト幅×2) 82cm

股上(前面) 48cm

股下 56cm

わたり幅 32cm

すそ幅 24cm

裾上げはシングル幅3.5cmでしています。

カラー···ブルー

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···麻

シルエット···ワイド

季節感···春、夏、秋

#neat

#ニート

#フライトパンツ

#リネンパンツ

#comoli

#コモリ

#テーパードパンツ

#ワイドパンツ

#マーヴィンポンティアック

#スラックス

#リネンスラックス

#パンツ

#マーヴィンポンティアック

#フライトリネンパンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

