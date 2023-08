SEE BY CHLOE シーバイクロエ MARA ショルダー ミニ バッグ/CEMENT BEIGE/ベージュ/CHS19WSA29 388 24H

イタリアのセレクトショップにて購入しました。

商品の情報 ブランド シーバイクロエ 商品の状態 新品、未使用

SEE BY CHLOE シーバイクロエ MARA ショルダー ミニ バッグ/CEMENT BEIGE/ベージュ/CHS19WSA29 388 24Hイタリアのセレクトショップにて購入しました。■カラー:CEMENT BEIGE/ベージュ■素材:カーフ 内側:コットン■サイズ(cm):縦(18)横(24)マチ(9.5)ショルダーストラップ(108-122)■仕様:マグネット式開閉 内側:ポケット×1 ショルダーストラップ取り外し可 (斜めがけ可)■付属品:保存袋■生産国:インド

