数ある商品の中からご覧いただき、誠にありがとうございます♬.*゜

‪✿アイテム

‪✿素材

レザー

‪✿カラー

ネイビー系

‪✿サイズ

(約) 横 28cm・縦 29.5cm・マチ 12.5cm

*素人採寸

‪✿状態

Sランク(展示未使用品)

*金属小傷僅か

(ランク詳細)

N…新品・未使用品

S…展示未使用品/使用感がほぼなく、未使用に近い極美品

A…使用感が少なく、コンディションの良い極美品、美品

B…通常の使用感のあるお品

C…目立つ傷・汚れがあり、使用感の強いお品

G…ジャンク品、難のあるお品

‪✿仕様

内側:ポケット×2、ファスナーポケット×1

‪✿付属品

画像にあるものが全て

‪✿購入店

大手ブランドショップ

*日本流通自主管理協会(AACD)会員店

‪‪✿その他

大切な内容をプロフに記載しておりますので、必ずお読みいただくようお願いいたします。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

こちらの他、多数出品しています!

是非ご覧いただければ幸いです♬.*゜

#KAEDEの部屋

ご質問があれば遠慮なくコメントくださいませ。

どうぞ宜しくお願いいたします(❁︎ᴗ͈ˬᴗ͈)"

管理番号:126208

商品の情報 ブランド エーディーエムジェー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド エーディーエムジェー 商品の状態 新品、未使用

