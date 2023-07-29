憧れの カズ様専用【ナダル】2023全仏　情報 ウェア

カズ 様専用です。

カズ様専用【ナダル】2023全仏 情報



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2023 全仏着用予定であったウェア類

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これが最後にならないよう復帰を祈るばかりです。

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NIKE ナイキ エース 7インチ RFランショート ショートパンツ

リストバンド、ヘッドバンドの2点 20,700円

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〇リストバンド

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Nike Tennis Premier Doublewide Wristband 2pk

NIKE ナイキ エース 7インチ RFランショート ショートパンツ

カラー：Alabaster/Black

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〇ヘッドバンド

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Premier Bandana Men - Yellow, Black

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カラー：alabaster/black

NIKE ナイキ エース 7インチ RFランショート ショートパンツ



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〇ジャケット（ご注文済み）

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Nike Dri Fit Rafa Jacket

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素材: 86% Polyester/14% Elastane

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カラー:University Blue/White

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#ナダル

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＃ナイキ

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

カズ 様専用です。2023 全仏着用予定であったウェア類これが最後にならないよう復帰を祈るばかりです。リストバンド、ヘッドバンドの2点 20,700円〇リストバンドNike Tennis Premier Doublewide Wristband 2pk カラー：Alabaster/Black〇ヘッドバンドPremier Bandana Men - Yellow, Blackカラー：alabaster/black〇ジャケット（ご注文済み）Nike Dri Fit Rafa Jacket素材: 86% Polyester/14% Elastaneカラー:University Blue/White #ナダル＃ナイキ

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