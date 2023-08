ご覧頂きありがとうございます^_^

GW値下げ☆kmrii グラデーションシャツ☆



モード感あふれる COMME des GARCONS HOMME のデザインシャツになります。

下部が外側に広がっております。ギャルソンらしいデザインです。

色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^

購入場所 都内 ギャルソン 実店舗

特に目立つ傷や汚れはございません!

これからもたくさん着用して頂けます^_^

これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います!

サイズ XS

着丈69 身幅47 肩幅44 袖丈60

他にも沢山のジャンルの服を出品しております!

他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬

コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^ - ^

よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

