iPhone6s、7、8、 SE2、 SE3、第二世代、第三世代、iPhoneSE、iPhoneX、iPhoneXS、Plus、中心に出品しております

何でもかんでも美品とは書きません❗️

無加工画像❗️

国内キャリア全て利用出来ます❗️

お買い得品ありますよ‼️

#ほかにもiPhone出品してます。 ←押して

⭐️通信、カメラ、マイク、等々、30項目以上を専用アプリで動作確認済み‼️

特典❗️

⭐️画面保護フィルム

⭐️Lightningケーブル

⭐️クリアカバー

⭐️ SIMピン

※クリアカバーは装着して発送致します

状態

フロント:綺麗です

背面側面:スレ、小傷ありますが全体的にみてわりと綺麗だと思います

写真でご確認お願い致します

発送方法:箱無しネコポス発送

□容量:64GB

□色:BLACK

□iOSバージョン:15.61

□電池最大容量:100%

□iPhoneを探す:解除後発送

□SIMロック:解除済み/SIMフリー

□ネットワーク利用制限:○/無し

□購入キャリア:au

※ SE2はバッテリーを交換すると最大容量が表示されず、−/不明部分品表示となりますが、PSE認証高品質バッテリーへ交換しており、全く問題ございませんのでご安心下さい

⛔️最大容量を無理に100%表示させる為に故障や発火の原因となる大変危険なバッテリーを改造しての出品をされている端末もございます、ご注意下さい‼️壊れます‼️

#ほかにもiPhone出品してます。

←押して

⭐️お願い:コンビニ\ATM払いで、ご購入される購入者様へ

取引連絡にてお支払い予定を教えて頂けますようお願い致します。

※購入後の放置などは購入者が利用制限などの対象となりますのでご注意下さい

⭐️ダブルチェックの上で商品発送をしておりますが、説明欄と違う動作不良などあれば評価前、取引完了前に限り、返品対応も承ります。※お手数ですが購入者様のご安心の為にも動作確認をしてから受け取り評価をお願い致します

⭐️何かご心配あれば評価前にご連絡下さい(^^)

⭐️画像に写りきらないスレ、傷などが有る場合もございます、完璧をお求めの場合はご購入をお控え下さい

32GB 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体 アイフォーン アイフォン

Plus max 第二世代 第三世代

2517

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

