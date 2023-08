ブランド: NIKE ナイキ ACG

・色柄: ピンク

・サイズ: Sサイズ

・素材:コットン ポリエステル

サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:66

身幅:61

肩幅:57

袖丈:61

カラー···ピンク

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント、プリント(ロゴなど)、刺繍

アメリカ直接買い付け、新品美品のACGパーカーの大人気ピンクです。ユニセックスなデザインは女性が少し大きめに着るのも勿論男性がタイトに着こなすのも両方カジュアル着をスタイリッシュに見せてくれるシンプルですが計算されたデザインです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 新品、未使用

