リアル [くらげ]Harman/KardonのスピーカーSOUNDSTICKS III スピーカー

■商品説明■

【ブランド/メーカー】

harman/kardon

【商品名/アイテム名】

SOUNDSTICKS 3

音響製品として初めてMoMA(ニューヨーク近代美術館)に永久収蔵となった名品、harman/kardonの「くらげ」こと、SoundSticks になります。

全体的に目立った汚れや傷等は有りませんが、画像にて状態や付属品のご確認のうえ、神経質な方はご注意ください。付属品は、写真の物が全てとなります。

※動作確認済みです。

※セットアップガイド付きです。

※箱や保証は付きません。

※中古品ですのでご理解していただいた方のみお願いします

タイプ···2.1

#レア #希少 #スピーカー #アンプ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品説明■【ブランド/メーカー】 harman/kardon【商品名/アイテム名】SOUNDSTICKS 3音響製品として初めてMoMA(ニューヨーク近代美術館)に永久収蔵となった名品、harman/kardonの「くらげ」こと、SoundSticks になります。全体的に目立った汚れや傷等は有りませんが、画像にて状態や付属品のご確認のうえ、神経質な方はご注意ください。付属品は、写真の物が全てとなります。 ※動作確認済みです。 ※セットアップガイド付きです。※箱や保証は付きません。※中古品ですのでご理解していただいた方のみお願いしますタイプ···2.1#レア #希少 #スピーカー #アンプ

