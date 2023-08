こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品です。PSAから届いたばかりで、すぐに防湿庫にて管理しております。

かんこうきゃく tr PSA10 ポケモンカード ポケカ



ポケモンカード VSTARユニバース 6BOX シュリンク付き

また、直近の鑑定の方がPSA10を取るのは遥かに厳しいです。最新の番号であることを確認ください。

psa10 ルカリオvstar sar 即購入ok



新品未開封 ポケモンカード VMAXクライマックス 1BOX シュリンク付き

自身でしっかり検品したものを鑑定に送っております。

M.k様 ポケモンカード 引退品 まとめ売り

画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送り致します。

【超美品】トリプルゲットキャンペーン カメックス



MレックウザEX UR エメラルドブレイク 095/081 XY7

※同一画像は使用しておりません。個体別に撮影しております。

ポケモンカード サーナイト chr psa10

写真の個体(PSA鑑定番号のもの)の発送となりますのでご安心下さい。

ブースターEX ポケキュン



【極美品】ポケカ カミツレのきらめき SR



ミカン sr ダークオーダー

〜注意事項〜

ピカチュウ VMAX CSR

PSA9/10の評価のものでも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。

山屋 即日発送 ピュアリィデッキ 大会構築デッキ 構築済みデッキ

トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。

ポケモンカード グルーシャSAR PSA9 497



シュリンクなし ベリベリあり

ケースに触れる際は十分注意して丁寧に取り合っておりますが、 稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。

151 1BOX シュリンク付き ポケモンカード エリカの招待



【ACE9】ブラッキー プロモ 25th 鑑定品 ポケモンカード

〜重要〜

バトルVIPパス6枚 他大量【ポケカ】

過度に状態を気にされる神経質な方はトラブル防止の為、ご購入はお控えください。

ポケモンカード ミュウツーEX ミュウツー EX エスパー ポケモン

画像で判断しづらい傷、汚れ・傷み等有る場合が有りますので、完璧な商品をお求めな方、神経質な方はご入札をお控え下さい。

クレイバースト・スノーハザード 新品2BOX シュリンク付き



最安値 SR きとうし 2枚セット H

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

