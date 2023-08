ご覧いただきありがとうございます!こちらの商品は即購入大歓迎です!!

***********ご購入前にご確認ください**********

※ご購入前にプロフ・説明欄のご確認をお願いいたします。

お読みいただいていない質問等があった場合、返答しませんのでご了承ください。

※専用出品はいたしません。即購入して頂いて大丈夫です!!

※値下げ交渉、その他商品と合わせての販売、商品の一部でのお取引はいたしません。

※発送はクロネコヤマトのみとなり、商品のサイズによりネコポス・宅配便・宅配便コンパクトの発送となります。

※自己紹介ページにも記載しておりますが、土日祝は発送や返答が遅れることがあります。早めに商品発送をご希望の場合は購入前にご連絡ください。

※色合いはお使いのモニターやこちらの撮影環境によって実際と異なる場合があります。気になる方は購入前にご確認ください。

※こちらは全て素人保管の中古品です。洋服の場合、たたみジワがある場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。

※メルカリの規約に基づき、コメント中であっても先に購入された購入者様とお取引をいたします。

*********************************

●ブランド名:adidas

●購入先:リサイクルショップにて購入しました。

●商品名:adidas ZX 8000

●型番:ZX8000

●サイズ(タグ表記) :28cm

●状態:数回履きました。所々に細かいキズ、汚れがございます。箱付きです。

(※あくまで個人保管のお品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。)

★関連ワード

#アディダス

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

