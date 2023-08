○アイテム

*伸縮性あり 裏地なし 透け感なし

*珍しいハート柄のワンピース♡ギャザーとフレアのデザインとなっており、これからの季節にもぴったり♪風になびくと大変美しく幸せになります(˃̵ᴗ˂̵)

○サイズ

Mサイズ

裄丈63cm

身幅62cm

総丈105cm

ウエスト70-100cm ゴムのため伸縮します。

ヒップ140cm

平置き実寸です◎

*丈感は足の長さによる個人差もありますので、総丈を参照してください(ロング記載でも人によってはミモレ丈になる可能性があります)

○状態

目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます。

○カラー

ホワイト ブルー 白 青

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

○素材

ポリエステル

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。

写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパーなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪

L0504-800268

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

