【70％OFF】 W DUNK LOW DD1503-103 スニーカー

NIKE WMNS DUNK LOW "PHOTON DUST"

新品未使用箱付き ニューバランス BB550LBWスニーカー 26.5cm

サイズ:28cm

ナイキ SB ダンクLOW PRO PRM ディープロイヤルブルー 27

型番:DD1503-103

NIKE AirForce1 07 PRM 2SHIBUYAHALLOWEEN



Aime Leon Dore × New Balance 860V2 Green

★新品未開封・匿名配送・送料込み

Hoka oneone arahi6 26.5cm 新品未使用品

メーカーの箱をさらに別の箱にお入れしてお送りします。よろしくお願いいたします。

BoTT×REEBOK CLUB C 85 - WHITE/BEIGE



Nike エアジョーダン1 MID se



ウルトラブースト DNA レザー

【商品説明】

新品未使用 ジョーダン ADG3

わずかな光沢とハリがあり、足にしっくり馴染む柔らかいレザーアッパー。80年代のバスケットボールをイメージした耐久性の高いオーバーレイを使用。

ジャーマントレーナー 白レザー

フォームミッドソールが、軽量で高反発の高いクッショニングを発揮。

値下げしましたNike Dunk Low Retro "White/Black"

ローカットのパッド入り履き口を使用し、快適な履き心地。

US限定 軽量高機能 バンズ ComfyCush Old Skool 28.5㌢

セレクトバージョンの大胆なカラーブロックが、1985年に登場したユニバーシティカラーで復活。一世を風靡したスタイルでチームをアピールできます。

PEEL&LIFT✖️ジョージコックス ラバーソール マルコムマクラーレンモデル

定番のバスケットボールのピボットサークルをラバーソールに配置し、耐久性とトラクション、伝統的なスタイルをプラスしています。

【新品未使用】adidas SAMBA OG Black サンバOG黒 27.0



NIKE AIR FORCE 1 LOW DENIM

メインカラー···ホワイト、シルバー

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE WMNS DUNK LOW "PHOTON DUST"サイズ:28cm型番:DD1503-103★新品未開封・匿名配送・送料込みメーカーの箱をさらに別の箱にお入れしてお送りします。よろしくお願いいたします。【商品説明】わずかな光沢とハリがあり、足にしっくり馴染む柔らかいレザーアッパー。80年代のバスケットボールをイメージした耐久性の高いオーバーレイを使用。フォームミッドソールが、軽量で高反発の高いクッショニングを発揮。ローカットのパッド入り履き口を使用し、快適な履き心地。セレクトバージョンの大胆なカラーブロックが、1985年に登場したユニバーシティカラーで復活。一世を風靡したスタイルでチームをアピールできます。定番のバスケットボールのピボットサークルをラバーソールに配置し、耐久性とトラクション、伝統的なスタイルをプラスしています。メインカラー···ホワイト、シルバー

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

SALOMON XT-6 apricot 27.5 サロモンKOBE IV PROTRO新品 NEWBALANCE M990v2 GY2 27.5cmVANS wtaps slip-on コラボ スエード スリッポン 28.5cm