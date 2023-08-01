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最旬トレンドパンツ CALIFORNIA STANDARD スタンダードカリフォルニア 金子眼鏡 × サングラス/メガネ

商品の説明

カラー···ブラウン
ヴィンテージ CERRUTI1881 メガネフレーム 眼鏡 ②
レンズ…ブルー
ガッツ様　ありがとうございます
STANDARD CALIFORNIA スタンダードカリフォルニア × 金子眼鏡 のサングラス。
貴重　未使用　レスカルネティエ　TORO　トロ　メガネ　BLACK
レンズ左端にはSDのロゴが刻印されています。
ヴィヴィアンウエストウッド　メガネ。
使用に伴う小傷などはございますが
OAKLEY オークリー PIT BULL ピットブル サングラス 廃盤品
大きな傷は無いかと思います。
トムフォード　サングラス　ブランド　TOMFORD　メンズ

廃盤 USA製 OAKLEY オークリー SPLIT JACKET サングラス
中古になりますのでご理解の上ご購入
OLIVER PEOPLES ハロン HANLON S メガネ 眼鏡
下さい。

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商品の情報

ブランドスタンダードカリフォルニア
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ブラウンレンズ…ブルーSTANDARD CALIFORNIA スタンダードカリフォルニア × 金子眼鏡 のサングラス。レンズ左端にはSDのロゴが刻印されています。使用に伴う小傷などはございますが大きな傷は無いかと思います。中古になりますのでご理解の上ご購入下さい。

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ブランドスタンダードカリフォルニア
商品の状態目立った傷や汚れなし

最旬トレンドパンツ CALIFORNIA STANDARD スタンダードカリフォルニア 金子眼鏡 × サングラス/メガネ

14分钟前

最旬トレンドパンツ CALIFORNIA STANDARD スタンダードカリフォルニア 金子眼鏡 × サングラス/メガネ

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
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b388513
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