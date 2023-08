○ブランド

○アイテム

made in Australia

¥35,200(税込)

○サイズ

M 57.5cm

ブリム幅 9cm

※天然素材を用いたハンドメイドのため、サイズ・色には個体差があります。

○カラー

ベージュ

黒リボン

○素材

ラフィア 100%

○状態

・数年前に百貨店で購入。

・数回使用→自宅保管。

・ネオプレンインナーバンド

・上のバンド部分に、写真に写らない程度のコスレ有

・手撚りのラフィア紐でサイズ調整も可能

・希少なオーストラリア製(大体スリランカ製)

☆定番人気のニューポートは、やっぱり黒リボンが可愛いです♪

※商品は、カミンスキー(別商品/写真8,9枚目)の箱に入れ、プチプチで梱包して発送いたします。箱は配送用扱いになります。

※美品ですが、USED品でありますことご理解の上、ご購入ください。

※ご不明点、ご相談等ございましたら、お気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

