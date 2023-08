激安正規品 スポーティングクレーチャッカ ラッセルモカシン 200-27W 27cm 9EE モカシン

ラッセルモカシンRussell Moccasin

スポーティングクレーチャッカになります。

3年前に都内セレクトショップにて購入しました。

ラッセルモカシン スポーティングクレーチャッカ 200-27W 9EE 27cm

着用回数は3回程です。

気に入って購入したのですが、あまり使用することがなかったので出品することにしました。

下駄箱に眠っていましたので、

状態はとても良いと思います。

ブランド ラッセルモカシン

生産国 MADE IN USA

定価 66,000円(税込)

サイズ 9EE / 27.0~27.5cm相当

素材 牛革/ leather

カラー ブラウン

サイズはアウトソール30.5cmになります。

私が他の靴で履いている着用感では、

ニューバランスで28.0cm、ナイキやアディダスのスポーツジュースで同じく28.0cm位の

着用感になります。

サイズが合わない場合は返品可能とさせていただきます。

返品の送料はご負担ください。

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ラッセルモカシン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

