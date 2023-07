○アイテム

レオナール REONARD

ロングワンピース チュニック ベルト付き

リボンベルト ゴールド金具 花柄 総柄

パフスリーブ ロゴ入り 高級感

○サイズ

Mサイズ

肩幅39cm

身幅52cm

袖丈30cm

総丈107cm

ベルト全長136cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

◉カラー

ベージュ

グリーン

レッド

ブラック

ホワイト

◉素材

綿100%

◉状態

著しい傷や汚れはありません。

まだまだ長くお使いいただけるお品物です。

古着である事のご理解の上でのご購入をお願いします。

説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください

購入

コメント無し即購入大歓迎です。

専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きます

お問い合わせ

商品に関して不明点があればお気軽にコメントをお願いします

⚠️ また、お写真のお花やネックレス、パンプス等の小物は付属致しませんので予めご了承下さい。

発送

即日発送しますが、簡易梱包にて発送しますのでその際の折じわはご了承下さい

プロフィールの確認はしてください

大手リサイクルショップで購入 100%正規品です

出品一覧ページです #icottoアパレル一覧

最後までご覧頂きありがとうございました

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテム レオナール REONARD ロングワンピース チュニック ベルト付き リボンベルト ゴールド金具 花柄 総柄パフスリーブ ロゴ入り 高級感 ○サイズ Mサイズ肩幅39cm 身幅52cm 袖丈30cm 総丈107cm ベルト全長136cm平置き実寸。 着画はお断りいたします。 ◉カラーベージュグリーンレッドブラックホワイト◉素材綿100%◉状態著しい傷や汚れはありません。まだまだ長くお使いいただけるお品物です。古着である事のご理解の上でのご購入をお願いします。説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください購入コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますお問い合わせ商品に関して不明点があればお気軽にコメントをお願いします⚠️ また、お写真のお花やネックレス、パンプス等の小物は付属致しませんので予めご了承下さい。発送即日発送しますが、簡易梱包にて発送しますのでその際の折じわはご了承下さいプロフィールの確認はしてください大手リサイクルショップで購入 100%正規品です出品一覧ページです #icottoアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました

