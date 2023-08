人気商品ランキング サイズ YOKE 3 CARDIGAN JACQUARD ROTHKO カーディガン

YOKEのROTHKO JACQUARD CARDIGANです。

色はグリーン、サイズは3です。

即完したカーディガンで、この色でこのサイズはかなり希少です。

新品で購入後、2回ほど外で着ましたが、特に目立つ汚れ等はありません。

タグ付きです。

以下、購入サイトの説明文です。

【デザイン】

・YOKE (ヨーク)の「ROTHKO JACQUARD CARDIGAN (ロスコジャガードカーディガン)」

・今シーズンのコレクションのキーワードであるROTHKOの作品をダブルジャガードで表現したニットカーディガン

・起毛を掻いたときのアルパカの滲んだ表情で、ROTHKOの作品の絵具が滲んだ雰囲気を表現

・通常では不可能とされる色数の糸の使用を実現させ、繊細で奥行きのある色の柄表現を可能とした存在感のある一着

【素材】

・アルパカの中でもより繊細で滑らかさに優れたベビーアルパカを使用

・モヘアに比べ毛足は柔らかく優しい風合い

【シルエット・サイズ】

・ゆったりとしたボックスシルエット

素材···ウール

カラー···グリーン

季節感···春、秋、冬

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヨーク 商品の状態 未使用に近い

