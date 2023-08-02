2022年最新入荷 ２割引～大島紬証紙・茶系ランダムライン・着物・未使用・１３号　 A-91 着物

～ サイズ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
【ますいわ屋】正絹 訪問着 花柄 ガード加工 袷 B品
042704★ 着物 帯 ★単衣 木綿着物 片貝木綿 正藍 格子模様
☆ 裄＝６４,０㎝＋袖３,０㎝でる＋身頃２,５㎝でる（袖幅＝３２,５㎝)
【S481】着物 袋帯 六通 花車雪輪重ね 松 楓 桜 菊 金銀糸 428㎝
正絹訪問着 4点セット お宮参り 七五三 結婚式 美品
袖丈＝４９,５＋４㎝でる・・・秋冬春 使用
袴5点セット Lセット
値下げしました。新品。シルバー袋帯、絵柄、源氏物語
身丈（肩から）＝１５４,０㎝＋１８㎝でる・・後ろ幅＝３１,５㎝・・前幅＝２６,５㎝
大原商店 畳表下駄 七宝柄鼻緒
未使用 新品 着物 モダン 黒 高級
★ 裄直し＋６０００円・・袖丈直し＋６０００円、（要２週間）できます。他のお直しはできません
正絹訪問着暈し染め 金彩 。G (留袖、紬、袋帯なども出品)
博多帯 名古屋帯 新品 献上柄博多帯 夏帯 紗の帯
（着物の身丈は、あなたの身長＋－５㎝だと丁度サイズです）
夏用 絽 付下げ小紋 素敵な柄
6310☆送料込み❣️アンティーク 着物 10枚 まとめ売り❣️
★ 適応サイズ＝身長１５０㎝～１６５㎝ ・・１３号サイズの方
袋帯 六通 唐織
訪問着 手描き 飛鶴枝花文 暈し染め 金銀彩 mop2620
～ 商品説明 ～～～～～～～～～～～～～～～～
【百花】鬼絞縮緬！特価セール！★アンティーク★レトロ★着物☆鬼しぼ縮緬
4243◆アンティーク昼夜帯織物こげ茶に芙蓉カーキに牡丹唐草大正浪漫 粋な逸品
★ 未使用・あわせ・美品・大島紬
銘仙 椿花模様
新品 本場筑前博多織 全通柄 着物 未仕立て品 オールシーズン 八寸名古屋帯①
ゆったりサイズの本場大島紬証紙のある、おしゃれ着物
正絹 袋帯【渡文】薄いおうどいろ 菱花紋様
正絹 西陣織『イシハラ織物』夏の名古屋帯 【花 抽象柄】 No.1495
茶色・からし色・ベージュ色などの４色のアート縦ラインの柄
夏帯締め 和小物さくら 1703
●Karin様専用● 高級草履 畳表 2の5 烏×編みの鼻緒
手触りは、さらさらして、薄くて軽くて、丈夫な大島紬です
絽 正絹 夏物 夏着物 訪問着 青 花柄 和服 和装 kimono
pk780 高級 正絹 名古屋帯 組織
しつけ糸がついています
和装 草履 単品 紗織 2枚芯 三軸織 ZULEN wzouri28W-M
❰1748❱ フルセット 訪問着 袋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物
共八掛で、家紋はなく、広衿は、きれいです
正絹 本塩沢 ライトグレー 横段 絣 葉模様 単衣 居敷当て付き 美品
高級正絹 振り袖一式セット 特別価格１7点!!
反物巾は、３８㎝です
色打掛◆豪華刺繍◆金駒・銀駒◆結婚式◆前撮り◆ｍｋ-45
道明帯締め 亀甲組 白銀
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トミー様［6829］本場大島紬 美品 9マルキ 泥染 やまと誂製 正絹 着物 袷
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【S405】着物 名古屋帯 平仕立て 秀芝 徳 シルバー 408㎝
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ヱビス■ 本場大島紬 白大島紬 入来玄彩
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パーティー・ランチ会におすすめです
ほぼ半額◆六通 袋帯 招椿彩寿文 プラチナ引箔
黒留袖 落款 正絹比翼付き 土佐霞に宝船 151cm前後
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付け下げ 手描友禅 落款入り 桑染色 正絹 反物
● 奥順 結城紬 毘沙門亀甲 黒に近い藍
名古屋帯 9寸名古屋 帯 新品 未使用 仕立て代込み 反物 在庫処分 染め帯
値下げ交渉ＯＫ！紬着尺 なごや帯 帯揚げ 帯〆 セット 正絹 Ｌ９６２
正絹 上品な 訪問着
特選 反物 着物 未仕立て 小紋 新品 縦縞模様 白色 シアン A838-3
新品未使用☆誂え品 袋帯 西陣織「正倉院柄」
汕頭刺繍に細かな金彩加工が煌びやか 袋帯 卯月06-1s
上品 着物 正絹 六通 袋帯 小花柄 習い事 お出かけ 小紋 紬 色無地
夏袋帯 格天井 夏帯 絽
～ サイズ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 裄＝６４,０㎝＋袖３,０㎝でる＋身頃２,５㎝でる（袖幅＝３２,５㎝)袖丈＝４９,５＋４㎝でる・・・秋冬春 使用 身丈（肩から）＝１５４,０㎝＋１８㎝でる・・後ろ幅＝３１,５㎝・・前幅＝２６,５㎝★ 裄直し＋６０００円・・袖丈直し＋６０００円、（要２週間）できます。他のお直しはできません（着物の身丈は、あなたの身長＋－５㎝だと丁度サイズです） ★ 適応サイズ＝身長１５０㎝～１６５㎝ ・・１３号サイズの方 ～ 商品説明 ～～～～～～～～～～～～～～～～ ★ 未使用・あわせ・美品・大島紬ゆったりサイズの本場大島紬証紙のある、おしゃれ着物茶色・からし色・ベージュ色などの４色のアート縦ラインの柄手触りは、さらさらして、薄くて軽くて、丈夫な大島紬ですしつけ糸がついています共八掛で、家紋はなく、広衿は、きれいです反物巾は、３８㎝です～ 状態 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～未使用・とてもきれいですパーティー・ランチ会におすすめです～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～