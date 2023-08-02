本物の NIKE　ナイキ　NBA　バスケット　ユニフォーム　ゲームシャツ　メンズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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NIKE ナイキオーランドシティ バスケット NBAトレイシーマグレディ背番号 1とくに傷汚れなどは見当たらず、概ね綺麗な状態かと思いますがusedにご理解くださいませ。おおよそではありますが、身丈87cm 身幅64cmほどでございます。普段着、ランニング、筋トレ、トレーニング、バスケットにもおすすめです。ネコポスでの発送を予定しております。
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし