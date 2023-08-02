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本物の NIKE　ナイキ　NBA　バスケット　ユニフォーム　ゲームシャツ　メンズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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NIKE　ナイキ
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NIKE　ナイキオーランドシティ　バスケット　NBAトレイシーマグレディ背番号　1とくに傷汚れなどは見当たらず、概ね綺麗な状態かと思いますがusedにご理解くださいませ。おおよそではありますが、身丈87cm　身幅64cmほどでございます。普段着、ランニング、筋トレ、トレーニング、バスケットにもおすすめです。ネコポスでの発送を予定しております。

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商品のサイズXL(LL)
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

本物の NIKE　ナイキ　NBA　バスケット　ユニフォーム　ゲームシャツ　メンズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

19分钟前

本物の NIKE　ナイキ　NBA　バスケット　ユニフォーム　ゲームシャツ　メンズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥13,400 ¥11,390

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