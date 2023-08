ゴシップガール やSex & The Cityでおなじみ 百貨店HENRI BENDEL ヘンリーベンデルのレザーリュックです。

商品の情報 ブランド ヘンリベンデル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ゴシップガール やSex & The Cityでおなじみ 百貨店HENRI BENDEL ヘンリーベンデルのレザーリュックです。ニューヨーク5番街本店での購入品数回使用後、自宅保管品喫煙者、ペットおりません。状態:通常使用による底角スレが少しありますが、内側、ストラップ、ポケット内等全体的には綺麗なお品です!前面ポケットに1ヶ所飾りピンの後(広がり)があります(写真2)。大きさ(約): 36cm x 27cm x 15cmiPad、タブレット、ノートパソコン綺麗に入ります(最後写真MacBook Air参照)。付属品: ヘンリベンデルの保存袋(茶色と白のストライプ)色: グリーン系、実物よもぎ餅色で落ち着いた緑色ですよ。ヘンリベンデルは惜しまれながらも既に閉鎖してしまっています。入手困難品気になる方はお早目に!#パイナップルのブランド品一覧はこちら#パイナップルのバッグ一覧はこちらコンピューターバッグスポーツバッグジムバッグ旅行鞄レザーバッグハンドバッグアップルiPadタブレットカラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···本革

