CELINE CLASSIC HOODED SWEATSHIRT IN CODY DEFRANCO

国内直営店で購入した100%本物です。

国内定価10万円程

人気のあるストリング付のフーディーです。

フロッキープリントで“UNLOCK YOUR FANTASIES”とデザイン。

長いシーズンでお使いいただける生地のプルオーバーパーカーです。

コットン 100%

"コンフォート"フィット

フード付きクルーネック、CELINE刻印入りストッパーと調節可能なCELINEストリング

ロングスリーブ

ウエストバンド、袖口 リブ仕上げ

カンガルーポーチ X 1

イタリア製

状態も良い個体は少ないですので探されていた方はこの機会にいかがでしょうか。

※画像は全て実物を撮影しております。

着用者 身長175㎝ 体重60キロ

P-3-1024K

(色)

ブラック

(素材)

本体:コットン100%

(サイズ)

S 裄丈95cm 身幅54cm 後ろ着丈64㎝ 脇下からの袖丈59㎝

(状態)

着用回数も少なく美品です。

※素材の特性上、多少の毛羽立ちと若干のあたりはございます。

※クリーニング済

(備考) 必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

