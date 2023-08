サイドの絞りが角度によって色味も変わる玉虫色でベースはグリーンネイビー、オーラリーらしくミニマムなこだわりを感じつつ

50's vintage rayon shirt

貝ボタンや高級や洗練されたディテールが高級感抜群です。

【EGO TRIPPING☆】DENIM PULLOVER SHIRTS☆



louisvuitton ルイヴィトン ヴィトン シャツ

A7SJ03SC

クリームソーダピンクドラゴン ボーリングシャツ新品未使用

FINX SILK CHAMBRAY SHIRTS JACKET

kaptain sushine キャプテンサンシャイン シャツ

フィンクス シルク シャンブレー シャツ ジャケット

FEAR OF GOD チェックシャツ



山と道 UL Shirt Black 2022モデル Lサイズ

生地感が素晴らしいシャンブレーシャツジャケットです!

forme D’expression

2017年のシーズンのアイテムです。

極美品 L 92年 ACシャツ パタゴニア patagonia アロハ 魚 総柄



山と道 2023 ULshirt Mサイズ グレイシャーホワイト

光沢感のある生地でドレス感の強いアイテムです。

DAIWA PIER 39 Tech BD S/S BLUESTRIPES

やや使用感ありますが、着用には問題ないと思います。

STONE ISLAND コットンシャツ



ベルギー ヴィンテージ リネンジャケット



VINTAGE patagonia button down shirt

■ブランド:AURALEE オーラリー

MKさま専用 サンサーフ GOLD FISH WITH LUCK アロハシャツ



ラフシモンズ アーカイブ シャツ

■カラー:グリーンネイビー、玉虫色

GFL ギャングスタ 美品 90s 総柄 ロゴ オーバーサイズ XL ポリシャツ



7297【人気デザイン】シュプリーム☆ビッグロゴベースボールシャツ 美品

■素材:コットン65% シルク35% 綿 絹

新品 DSQUARED2 定番 デニムシャツ 長袖 比翼シャツ 46 M



ドルチェ&ガッバーナ グラフィックプリント シャツ ショートパンツ セットアップ



Lion of Troy frill shirt 70s フリルシャツ

■サイズ:3 Mサイズ相当

POLO RALPH LAUREN BIG SHIRT

肩幅53cm

新品 XL ジャンキーズパラダイス ボウリングシャツ JBS-602 白

身幅63cm

633.NAISSANCE plaid check shirts

袖丈56cm

dondonhkptm(_ _)m 専用 WACKO MARIA ワコマリア

着丈72cm

美品 ブラックフリース オックスフォード BDシャツ チェック USA製

採寸の多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

