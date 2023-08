昨年の春 新品で購入後

snow peak アーバンシェード レクタングル L

キャンプ場の芝生サイトで試し張りしたのみの商品です。

クイックキャンプ ワンポールテント

キャンプやdayキャンプでも使用しておりません。

OR Stargazer Bivy

その後 使用する事なく自宅にて保管しておりました。

新品未開封 DOD ソロソウルウォウウォウ/タンカラー TT2-734-TN



ka-o-ri.n 様専用 DODチーズタープ ベージュ+アルミポール

今回 自宅にて撮影のため組み立ててみました

TK様用 QUICKCAMP テント ワンタッチテント クイックキャンプ

破れや目立つ汚れは発見できませんでしたが

スノーピーク ランドロック TP-671R+アップライトポールセット

購入時からインナーテントの白い部分にシミみたいなものがあります。

BUNDOK(バンドック) ソロベースEX BDK-79EX フルセット

(写真4枚目)

ワイルドカントリー フェーン2 グリーン 2人用 WILD COUNTRY

光の関係で目立ったり目立たなかったりします。

ノルディスク ヴィムル4.8 nordisk vimur

フライシートを被せれば見えなくなる部分です。

タケノコテント+グランドシート



ロゴス リンクドゥーブル タイプM

使用回数も少なく(実際は未使用) 全体的にとてもきれいな商品ですが アウトドア用品の中古品であることにご理解いただける方 細かい事を気にされない方 写真をよく見て納得していただけた方のご購入お待ちしております。

新品 未使用 THE NORTHFACE GEODOME4 ジオドーム4



US Army Pup Tent パップテントシェルターハーフコンプリートセット

純正付属品

テンマクデザイン ムササビウイング13ft.TC “焚き火”version

ペグ12本

スノーピーク アメニティドームM アップライトポール

フットプリント

POMOLY ポモリー STOVEHUT 70 パップテント



マイルド様専用アスガルド7.1 Phantom Black edition

★値下げ交渉不可

FOX-BASE EVO FUTURE FOX パップテント オリーブ色

値下げ交渉のコメントには返信致しません。

商品の情報 ブランド エムエスアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

昨年の春 新品で購入後 キャンプ場の芝生サイトで試し張りしたのみの商品です。 キャンプやdayキャンプでも使用しておりません。 その後 使用する事なく自宅にて保管しておりました。 今回 自宅にて撮影のため組み立ててみました破れや目立つ汚れは発見できませんでしたが購入時からインナーテントの白い部分にシミみたいなものがあります。(写真4枚目)光の関係で目立ったり目立たなかったりします。 フライシートを被せれば見えなくなる部分です。 使用回数も少なく(実際は未使用) 全体的にとてもきれいな商品ですが アウトドア用品の中古品であることにご理解いただける方 細かい事を気にされない方 写真をよく見て納得していただけた方のご購入お待ちしております。 純正付属品 ペグ12本 フットプリント★値下げ交渉不可 値下げ交渉のコメントには返信致しません。

商品の情報 ブランド エムエスアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

リッチウェル ヘキサウイングmsyさん専用 コールマン※5/4まで値下げ中 タフスクリーン2ルームハウスアポロンS 小川キャンパルモーニンググローリーTC 専用インナーテント付き SABBATICALトルテュライトDOD ライダーズワンタッチテント 1-2人用 T2-275-TNA&F限定カラー カーカムス ファミリーキャンパー7ゼインアーツ ギギ1 ZANE ARTS GIGI-1値下げ【新品未使用品】ニーモ ヘキサライト6P マーシュDOD タケノコテント2 T8-795-TN