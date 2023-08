ARDNEY アードニー アメカジ 80S ヴィンテージ

ARDNEYのムートンジャケットです。

MADE IN USAです。アメリカ製

とても良質な分厚い革が使用されております。

サイズS

即購入可

値下げ不可

外側の袖などに所々雨シミがあります。

内側はとても綺麗です。

詳しい着丈などは分かり兼ねますのでご了承ください。

中古品、古着であること、状態を理解した上でのご購入よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

