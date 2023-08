【商品の説明】

AIR JORDAN1 MID SE wear away エアジョーダン1シカゴ

大人気上映中のスーパーマリオ!

ナイキ SB ブレーザー コート MID プレミアム

コンバースとコラボの珍しいスニーカーです!

定価¥21,600

サイズ7.5(26.0cm)

メインカラー···レッド

人気モデル···converse ワンスター

未使用品になります。

かなりレアな物だと思います。

素人保管なので、NC NRで、お願い致します。

返品交換は、出来ません。

#CONVERSE

#コンバース

#マリオ

#ワンスター

#ALLSTAR

#STAR

#26

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

