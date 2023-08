これからの時期にちょうどいいコートです。

すぐに完売した入手困難な物なので、買い逃した方にもぜひ。

着用回数3回なのですが、系統変更のため出品させていただきます。

野崎萌香さんや石田ニコルさん着用

エディターズノート

リバーシブルになっているため、コートをひっくり返したような遊び心あるデザインとシンプルなデザインの両方を楽しめ、ゆったりとしたサイズ感がこなれた雰囲気を出してくれるトレンチコートです。

色味にこだわり、グレーが混ざったようなグレージュのコットンギャバに、身頃はブラウン×パープルのチェック、袖にはニュアンスカラーを組み合わせてフェミニンで大人なカラーリングにまとめました。

また非ウールアウターですが、チェック部分が裏起毛素材なので暖かく、オーバーサイズで中に着込めるところもポイントです。

サイズ

36:着丈 124.5cm バスト 128cm ゆき丈 85cm

モデル:H 175cm B 78cm W 59cm H 86cm (着用サイズ 36)

定価¥96,120

#アメリヴィンテージ

#ルシェルブルー

#アイレネ

#リステア

#セリーヌ

#バレンシアガ

#マルジェラ

好きにも!

SAYAKA DAVIS サヤカ デイヴィス

L'Appartement アパルトモン

DeuxiemeClasse ドゥーズィエムクラス

MADISON BLUE マディソンブルー

GALERIE VIE ギャルリーヴィー

Plage プラージュ

Ron Herman ロンハーマン

ENFOLD エンフォルド

Drawer ドゥロワー

SAKULA サクラ

Whim Gazette ウィムガゼット

MYLAN マイラン

ROKU 6 ロク

MARUNI マルニ

ELIN エリン

TOGA トーガ

Drawer ドロワー

AURALEE オーラリー

好きにも

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルシェルブルー 商品の状態 未使用に近い

