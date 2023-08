本店は Vintage Austria製 GORE Jacket Loden TEX カバーオール

希少 ヴィンテージ オーストリア製 SANKT Hubertus ゴアテックス ローデンクロス ローデンジャケット です。

CHALLENGER MECHANIC WORK SHIRT

身幅-70cm着丈-84cm

EUCLD MFG.CO デニムカバーオール

肩幅-59cm袖丈-58.8cm

POST O'ALLS ボストオーバーオールズ カバーオール M

色はダークグリーン サイズはXLぐらいです。

orSIow オアスロウ 50s COVERALL カバーオール

襟に収納されているフードは経年劣化があります

超スペシャル シャンブレー ハンティングジャケット 30s 40s ごま塩



【シュプリーム】ワンポイント 刺繍ロゴ ワークシャツ オーバーシャツ 橙 XL

ORGINAL TYROLER LODEN

sugarhill HERRINGBONEカバーオールサイズ2 2022AW

MADE IN AUSTRIA

Pendleton USA製 ウール CPO ペンドルトン カバーオール

GORE-TEX

sans limite ギャバカバーオール(NVY)

SANKT Hubertus

phigvel カバーオール

made in Tyrol

60s イギリス コットンツイルワークジャケット Harpoon vintage



【新品未開封】ユニクロ マルニ オーバーサイズユーティリティジャケット ブルー

オーストリア製のローデンウール ゴアテックス ジャケットです。

UES RAILWAY UNION MADE デニム カバーオール ジャケット



コットンドリルワークジャケット

素材は、いわゆるローデンクロスで、特にモスグリーンは”ローデングリーン”と呼ばれ、一番象徴的な色です。

グラッドハンド glad handカバーオール

英国のカバートコート、ローデンコート、どちらも非常に人気なオーバーコートです

90'sビンテージ古着!アメリカ製 POINTER BRANDデニムカバーオール



リー USA製 70s 81LJ カバーオール c ビンテージ Lee 00

SALKO のローデンコートも出品しております

ポインターカバーオールS 3点セット ネイビー/ホワイト/ヒッコリー



AUBERGE bil charbon size42

steinbock スタインボック ジャンティーク アーツ&サイエンス jantiques arts&science AUBERGE

EXS 50s ヴィンテージ ブラックシャンブレー フレンチ ハンティング

Anatomica(アナトミカ )やComoli(コモリ)、AURALEE(オーラリー)、Nigel Cabourn(ナイジェルケーボン)やEngineered Garments、US ARMY、イギリス軍、ザリアルマッコイズ、Avirex、ラルフローレン、バズリクソンズ、RRLなどお好きな方にもいかがでしょうか

VINTAGE REMAKE ヴィンテージリメイクヨーロッパ古着ワークコート



ATLAST &CO カバーオール butcher products

#古着屋おしょう で販売中の商品を検索していただけます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

