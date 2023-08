『2年保証』 TATRAS DOMIZIANO ドミツィアーノ　チャコールグレー　サイズ1 ダウンジャケット

◆ブランド

2016AW

最高級仕様(Rライン)

ダウンジャケット

フード取り外し可能

◆カラー

チャコールグレー

◆サイズ

01(S)

肩幅:43cm

身幅:54cm

袖丈:68cm

着丈:63.5cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

◆素材

表地:ウール 95% シルク 5%

中綿:ダウン 90% フェザー 10%

裏地:ナイロン 100%

◆品番

MTA16A4289

◆定価

165,000円

◆仕様

フロント:Wファスナー

ポケット:外側×2、内側×1

フード取り外し可能

◆状態

数シーズン程度着用。

フード、ファスナー部破れ有り。

詳細は添付画像をご確認ください。

◆付属品

付属ハンガー

◆備考

詳細写真、値下げ等ありましたら、ぜひコメントください。

◆商品説明

TATRAS タトラス

DOMIZIANO ドミツァーノ

一瞬で完売した、人気のウールダウンコートDONATELLO(ドナテッロ)の新モデル「DOMIZIANO (ドミツァーノ)」ショートダウン。

TATRASならではのタイトなシルエットに加え、身頃にダーツを入れる事で立体的ですっきりとしたシルエットに仕立てています。

ニット、デニムコーデにダウンを合わせたNYセレブのようなカジュアルスタイルにも、スーツやセットアップに合わせた イタリアンクラシックを漂わせたスタイルベーシックなシルエットで、ラグジュアリーな大人の装いにピッタリです。

DOMIZIANOのウール素材は、高級オーダースーツなどの素材として定評のあるイタリアの“ロロピアーナ社”の素材の“super150”という、キメの細かい細番手糸をの使用したもので、ウールダウンの中でもその上質さは、製品を手に取った時に感じて頂けると思います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド タトラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

