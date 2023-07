日本未入荷 ルイヴィトン コットン パンツ FR36 レザー ロゴ グレー 美品 カジュアルパンツ

LOUIS VUITTON ルイヴィトン コットン パンツ FR36 レザーロゴ グレー 美品

RM142M H6D05WBYL

カラー グレー

サイズ SL FR 36 USA 26

約 総丈 103 ㎝ ウエスト 74 ヒップ 80 ワタリ幅 21

股上 25 股下 75 裾幅 18 ㎝

コットン 100%

古着美品です。目立ったキズ汚れはありません。タグのシワなどはございます。

【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。

値引き交渉不可です申し訳ございません。

上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。20080

#古着 #ユニセックス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

