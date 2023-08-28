2022年レディースファッション福袋 ENNOY エンノイ　L/S T-Shirts 1枚のみ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

5/21 オンライン購入
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワンエルディーケー
|商品の状態
|新品、未使用
5/21 オンライン購入サイズ Lカラー ブラック1枚のみです。新品未使用です。2Pack L/S T-ShirtsBLACKL:着丈71.5 肩幅55.5 身幅129 袖丈61ENNOYオリジナルボディの日本製コットン 50%, ポリエステル50%ennoy700fillスタイリスト私物1LDK山口一郎三好良auraleeアンユーズドnew balance 993mfpensupremeYAECAdaiwa pier39 unused アンユーズドCreekカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地ネック···Uネックカラー···ブラック
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワンエルディーケー
|商品の状態
|新品、未使用