定番の冬ギフト 廃盤）スパイスブロックなど、ステンボックス ハーフのセット スノーピーク IGT テーブル/チェア

スノーピーク IGT専用のスパイス収納セットです。

以下の商品がセット内容になります。

①ステンボックス ハーフ

②スパイスボックスA(廃盤品)

③スパイスボックスB(廃盤品)

④レールジョイントハンガーフック(新品未開封)

IGTのテーブルやマルチファンクションテーブルに外付けもできるので、このセットがあるとキャンプ中の調理時にはかなり便利になります。

※画像4枚目は④の利用イメージとして載せています。画像内の付属品等はつきません。

④以外は使用品のため、丁寧に使っておりましたが細かな傷や汚れはあると思います。

気持ちの良いお取引きを心掛けておりますので、細かな点まで気にされる方は購入をお控えください。

何か気になることがありましたら、事前にコメント頂ければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 やや傷や汚れあり

