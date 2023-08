.✫*゜・゜。.☆.*。・゜✫*.他にもコレクションモデル、海外セレブ着用モデルなどレアなアイテムを多数出品しておりますので是非ご覧ください。.✫*゜・゜。.☆.*。・゜✫*.

コレクションで注目を浴びたシャネル名作モデルです。計算されたレザーの切替がとてもラグジュアリーなパンツです。さりげないCOCOボタンも目を惹きます。

○本物 ランウェイ シャネル レザー切替 デニム パンツ ジーンズ 青 茶 38 CHANEL コレクションモデル

○色: インディゴブルー / ブラウン系

○サイズ: 38

伸縮性なし

ウエスト 36

ヒップ 46

腿幅 26.5

股上 前 27 後ろ 32

裾幅 21.5

股下 76

総丈 93

(CM)

○素材:コットン100 / 牛革(%)

○購入店舗:直営店舗、国内、内タグ有り。

○状態: (レザーに色あせ、劣化、小染みが複数箇所あり。デニム地は比較的美品です。)

○定価 30万円程

///CHAJB003

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ブルー

シルエット···ストレート

丈···フルレングス

デニム加工···ウォッシュド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 傷や汚れあり

.✫*゜・゜。.☆.*。・゜✫*.他にもコレクションモデル、海外セレブ着用モデルなどレアなアイテムを多数出品しておりますので是非ご覧ください。.✫*゜・゜。.☆.*。・゜✫*. コレクションで注目を浴びたシャネル名作モデルです。計算されたレザーの切替がとてもラグジュアリーなパンツです。さりげないCOCOボタンも目を惹きます。○本物 ランウェイ シャネル レザー切替 デニム パンツ ジーンズ 青 茶 38 CHANEL コレクションモデル○色: インディゴブルー / ブラウン系○サイズ: 38伸縮性なしウエスト 36ヒップ 46腿幅 26.5股上 前 27 後ろ 32裾幅 21.5股下 76総丈 93(CM)○素材:コットン100 / 牛革(%)○購入店舗:直営店舗、国内、内タグ有り。○状態: (レザーに色あせ、劣化、小染みが複数箇所あり。デニム地は比較的美品です。)○定価 30万円程///CHAJB003季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブルーシルエット···ストレート丈···フルレングスデニム加工···ウォッシュド

