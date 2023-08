登録された希望価格まで値下げしました

バンクシーの代表作でもある「Flower Bomber」と「Love Rat」をナチュラル配色の中に溶け込ませ、厚みのある高級レザーでハンドメイド製作した1足。

サイズ:27cm

素材:本革

撮影のため一度箱から出していますが新品・未使用です。元々商品の入っていた箱をポリ袋に入れ、段ボール箱で発送します。

即購入可能

にゅ〜ず

にゅーず

via sangacio

サンガッチョ

スニーカー

バンクシー

ホワイト

ベージュ

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 新品、未使用

